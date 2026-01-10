“Eso no se dice”: revelan qué le habría dicho Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez

El fuerte cruce entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez se convirtió en uno de los momentos más comentados del triunfo 3-1 de Atlético Nacional sobre Junior de Barranquilla.

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Los excompañeros de la Selección Colombia discutieron en pleno partido y ahora una lectura de labios intenta establecer qué se dijeron durante el encontronazo.

¿Qué le dijo Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez?

La acción ocurrió en el segundo tiempo, cuando James se disponía a ejecutar un tiro libre. Teófilo se acercó y lanzó el balón antes del cobro, situación que molestó al volante de Nacional, quien inmediatamente fue a reclamarle.

Como James permaneció de espaldas a la cámara durante buena parte de la discusión, no es posible conocer con certeza sus palabras.

Sin embargo, una interpretación de los gestos de Teófilo asegura que el delantero habría respondido: “Cuidadito, eh, eso no se la paso. Jugá marica, cómo es que vos me estás hablando marica. Córrase bobo”.

La supuesta conversación continuó con una frase que llamó especialmente la atención: “No jodás, de eso no se habla, eso no se dice. Es entre los dos”.

Estas palabras corresponden a una lectura de labios difundida en redes sociales y no a un audio verificable, por lo que no permiten confirmar qué originó realmente la discusión. Lo que sí muestran las imágenes es el reclamo entre ambos futbolistas.

¿James y Teófilo tuvieron problemas en la Copa América 2015?

El enfrentamiento generó aún más comentarios por la historia que comparten ambos jugadores. James y Teófilo coincidieron durante varios años en la Selección Colombia, incluido el Mundial de Brasil 2014.

Durante la transmisión, Carlos Antonio Vélez mencionó un supuesto antecedente relacionado con la Copa América de Chile 2015. Sin embargo, no existe confirmación pública de que ese episodio tenga relación con lo sucedido ahora en Medellín.

Lo comprobable es que ambos disputaron aquel torneo. Incluso fueron titulares en los cuartos de final ante Argentina, encuentro en el que Teófilo salió en el minuto 23 para darle paso a Edwin Cardona.

Por ahora, ni James ni Teófilo han explicado públicamente qué frase provocó la reacción que terminó haciéndose viral.