Borrador de decreto plantea cambios para actuar durante manifestaciones: ¿qué propone?

Un borrador de decreto plantea modificaciones a las reglas que actualmente orientan la actuación de las autoridades durante las manifestaciones en Colombia.

La propuesta mantiene las cinco fases de actuación progresiva, que incluyen el diálogo con los manifestantes. Sin embargo, establece una excepción para situaciones en las que desde el comienzo se presenten hechos de violencia.

En esos casos, si se trata de actos individualizados y no de una conducta generalizada de la manifestación, la Fuerza Pública podría intervenir contra quienes estén protagonizándolos sin tener que esperar a que finalice el proceso de diálogo.

La intención es diferenciar entre quienes ejercen su derecho a la protesta de manera pacífica y quienes incurren en acciones violentas.

¿Cómo funcionarán los corredores para ambulancias y servicios esenciales?

Otro de los puntos centrales está relacionado con los bloqueos de vías. El borrador plantea que las autoridades deberán garantizar corredores humanitarios para permitir el paso de misiones médicas, alimentos, menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad.

Esto incluiría situaciones como el desplazamiento de ambulancias que necesiten atravesar una zona bloqueada. Además, alcaldías y gobernaciones tendrían que establecer rutas alternas para mantener la movilidad cuando una vía permanezca obstruida.

¿Qué dicen de la protección para instalaciones y el acompañamiento policial?

La propuesta también contempla que las autoridades elaboren planes de contingencia frente a posibles afectaciones.

Cuando exista información previa sobre instalaciones que podrían ser atacadas, la Policía tendría que adoptar medidas para rodearlas y protegerlas.

Asimismo, el borrador plantea un acompañamiento policial durante determinados recorridos, con una distancia mínima de cuatro metros, según los lineamientos expuestos en la propuesta.