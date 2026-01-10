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Preso escapó de una comisaría en Brasil: video captó toda la fuga

La insólita fuga de un preso en Brasil quedó grabada en video.

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Foto: captura de pantalla Alerta News 24

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
07:48 a. m.
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Un hombre detenido en Florianópolis, Brasil, protagonizó una insólita fuga que quedó registrada por las cámaras de seguridad. El sujeto logró salir de su celda al pasar entre los barrotes y, después, regresó por sus zapatos antes de escapar.

¿Cómo logró escapar el preso de la celda en Brasil?

El hecho ocurrió en la Central de Plantão Policial (CPP) de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina.

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El hombre había sido detenido horas antes en flagrancia por un caso de violencia doméstica. Mientras permanecía bajo custodia, encontró un espacio entre los barrotes de la celda que le permitió intentar salir.

Las cámaras de seguridad registraron toda la maniobra. En las imágenes se observa cómo primero introduce los brazos por el estrecho espacio, seguido de la cabeza, y posteriormente consigue deslizar el resto de su cuerpo hasta quedar fuera de la celda.

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Una vez afuera, el hombre no abandonó inmediatamente la unidad. De acuerdo con los registros difundidos por medios brasileños, regresó hasta la celda para recoger sus zapatos y después salió de la comisaría.

¿Qué pasó después de la fuga en Brasil?

La Policía Civil de Santa Catarina inició las diligencias para localizar y recapturar al hombre. Además, las autoridades adoptaron medidas de seguridad dentro de la unidad para establecer cómo fue posible el escape.

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El caso llamó la atención por la particularidad de la fuga, especialmente porque todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la comisaría. El video permite observar paso a paso cómo el detenido consiguió atravesar el espacio entre las barras antes de abandonar la unidad.

Las autoridades brasileñas continúan con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del escape y dar con el paradero del hombre.

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