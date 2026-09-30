Lo que hay detrás de las condenas para menores asesinos: “No es posible tratarlos como adultos”

El asesinato del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’ y el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe, en plena campaña, reabrió el debate sobre la justicia penal para menores en Colombia, teniendo en cuenta que en ambos casos un menor habría sido quien disparó.

En los homicidios en los que se ve involucrado un menor de edad, la legislación colombiana tiene un máximo sancionatorio de entre seis y ocho años de prisión.

Frente a este panorama, el abogado penalista Francisco Bernate explicó que en el caso de los menores en hechos tan graves como el del senador y el exalcalde de Yopal las "condenas van entre seis y ocho años, en lugares especiales de reclusión porque su asunto se tramitaría bajo el marco penal de infancia y adolescencia”.

Esto es lo que hay detrás de las bajas condenas a menores asesinos

Bernate aclaró que en Colombia no es posible tratar a los menores como adultos, tras un intenso debate entre el Consejo Asesor de Política Criminal y la Comisión Superior de Política Criminal, meses después del caso Uribe Turbay.

Para modificar este sistema, Colombia tendría que "retirarse de una serie de tratados internacionales, puntualmente las reglas de Beijing, de las Naciones Unidas, que establecen ese principio de trato diferenciado".

Explicó que, además, requeriría tramitar una reforma constitucional y un nuevo Código de Infancia y Adolescencia, proceso que enfrentaría revisión de la Corte Constitucional.

El penalista recordó que Colombia ha modificado la edad de responsabilidad penal:

En un comienzo eran los 21 años, bajamos a los 16, volvimos a los 18 y hoy existe un régimen de responsabilidad muy relevante a partir de los 14 años.

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La proporción de las condenas para menores en Colombia

Sobre la proporcionalidad de las penas, Bernate argumentó que "una sanción de ocho años para una persona que es menor de 18 años implica pasar casi que la mitad de lo que ha vivido en una cárcel".

Asimismo, indicó que el enfoque debería dirigirse hacia los adultos que utilizan a los menores para cometer delitos.

En estos eventos lo que siempre apreciamos es que hay un adulto detrás de toda esta situación utilizando a los menores.

Destacó que el uso de menores para la comisión de delitos ya está penalizado en Colombia con condenas de prisión de entre 10 y 20 años.