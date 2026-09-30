¿El empresario Euclides Torres, a quien le revocaron la visa, podría ser incluido en la lista Magnitsky?

Ha habido revuelo por la revocatoria de la visa para la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres. El tema tendría una escalada, dado que podría haber una sanción de la OFAC.

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El Termómetro Político conoció la carta que envió el Instituto Anticorrupción, a la cabeza del exsecretario de Transparencia Camilo Enciso, dirigida al secretario del Tesoro Scott Bessent y al secretario de Estado Marco Rubio.

Martha Peralta y Euclides Torres quedaron sin visa

Solicita que se considere incluir a Torres en la lista Magnitsky, la cual es similar a una sublista de la OFAC e impone sanciones económicas a personas o empresas involucradas en conductas de corrupción.

En el documento, además, se pide investigar la relación del empresario con el exministro Armando Benedetti (quien se encuentra incluido en la lista Clinton), también por su papel en la financiación de la campaña del expresidente Gustavo Petro en 2022 y el posible favorecimiento a contratación pública.

¿Tensión entre Salvación Nacional y el Centro Democrático?

¿Después de la tormenta viene la calma? En los últimos días se ha hablado acerca de la pelea entre el Centro Democrático y Salvación Nacional; pero la verdad es otra.

En realidad, esto es un tema personal con Enrique Gómez y en el programa Se tenía que decir de Noticias RCN quedó claro que tras un estrechón de manos entre el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, y el representante Miguel Ángel Pinto, del Centro Democrático.

Es un hecho que habrá fusión entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional. A esta alianza se sumará Creemos y se supo que Cambio Radical tocó la puerta; pero al final la respuesta fue No.

La razón no fue por falta de voluntad, sino porque los números no dan. En caso de que Cambio Radical llegara, se superaba el 15 % que exige la ley como máximo para la fusión de partidos.

Ahora, lo que sí es fijo es que entre todos están pensando en coaliciones para presentar candidatos en conjunto y este sería el primer confirmado: Luis Eduardo Díaz Granados, exsenador de Cambio Radical, seguidor de Abelardo de la Espriella y quien tendría el apoyo de la familia Char en la Costa Caribe.