Barrancabermeja registra su primer caso de viruela del mono ¿Qué síntomas son de alarma?

El virus de origen africano que se contagia de animales —como las ratas y los monos— a humanos y entre humanos ya se encuentra en Barrancabermeja, Santander.

Según el secretario de Salud del municipio, Andrés Manosalva Camargo, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Secretaría de Salud del departamento de Santander notificaron a la entidad, “en el marco de sus competencias y, en especial, en aquellas asociadas a la vigilancia epidemiológica”.

Se trata de un paciente de 37 años, de sexo masculino, que en meses anteriores habría presentado síntomas compatibles con la enfermedad, que es de interés en salud pública.

De acuerdo con Camargo, se presentó en “la IPS de Barrancabermeja” y, recién, “hoy, después del procesamiento de pruebas, se genera esta notificación en el sistema de vigilancia epidemiológica”.

Barrancabermeja mantiene bajo control el caso:

De acuerdo con la Alcaldía del distrito especial, desde el momento en que recibieron la notificación, la cartera de salud activó los protocolos de respuesta inmediata que las enfermedades virales zoonóticas requieren:

“Nuestra Secretaría de Salud se encuentra en comunicación permanente con el paciente, así como con su entorno, realizando los respectivos estudios de campo, así como el cerco epidemiológico de este paciente, que se encuentra en el área metropolitana recibiendo asistencia médica”.

Aunque se trata de un caso aislado, la Secretaría recomendó a locales y a turistas estar atentos a síntomas, como dolor de cabeza y muscular, fiebre, fatiga, la inflamación de ganglios linfáticos y la aparición de lesiones cutáneas. E instó a evitar el contacto con personas que los presenten, al igual que con sus objetos personales.

“La Secretaría de Salud del Distrito Especial de Barrancabermeja hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, reiterando que se trata de un caso aislado, el cual se encuentra bajo vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. Asimismo, se invita a la comunidad a reforzar las medidas de autocuidado, tales como el lavado frecuente de manos, evitar el contacto físico directo con personas que presenten lesiones sospechosas en la piel”, indicó en un parte de tranquilidad a la ciudadanía.