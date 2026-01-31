Camionetas de alta gama hurtadas en fincas de Meta y Cundinamarca se entregaban a cabecillas de las disidencias de ‘Calarcá’
Once integrantes del grupo delincuencial fueron capturados por los delitos de hurto agravado y secuestro simple.
Noticias RCN
09:32 a. m.
Una investigación de seis meses permitió a la Policía del Meta ubicar y capturar a once integrantes de una estructura criminal dedicada al hurto de vehículos de lujo, tipo camioneta, en fincas del departamento y de Cundinamarca.
De acuerdo con el coronel Nelson Zambrano, comandante de Policía del Meta, los vehículos “iban a ser entregados al bloque Jorge Suarez Briceño, que opera en el departamento y se encarga del hurto de camionetas para permitir la movilidad de los cabecillas”, de las disidencias de Calarcá.
Según videos de seguridad de las casas a las que llegaron detrás de los vehículos hurtados, su modus operandi consistía en presentarse en grupo, fuertemente armados y con el rostro cubierto, para intimidar a los propietarios.
Secuestraban durante algunas horas a las personas que se encontraran en el inmueble y, a punta de amenazas, las obligaban a mantenerse en silencio, una vez abandonaran la finca a bordo de su camioneta.
Noticia en desarrollo…