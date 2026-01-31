CANAL RCN
Colombia

Camionetas de alta gama hurtadas en fincas de Meta y Cundinamarca se entregaban a cabecillas de las disidencias de ‘Calarcá’

Once integrantes del grupo delincuencial fueron capturados por los delitos de hurto agravado y secuestro simple.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
09:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una investigación de seis meses permitió a la Policía del Meta ubicar y capturar a once integrantes de una estructura criminal dedicada al hurto de vehículos de lujo, tipo camioneta, en fincas del departamento y de Cundinamarca.

De acuerdo con el coronel Nelson Zambrano, comandante de Policía del Meta, los vehículos “iban a ser entregados al bloque Jorge Suarez Briceño, que opera en el departamento y se encarga del hurto de camionetas para permitir la movilidad de los cabecillas”, de las disidencias de Calarcá.

Según videos de seguridad de las casas a las que llegaron detrás de los vehículos hurtados, su modus operandi consistía en presentarse en grupo, fuertemente armados y con el rostro cubierto, para intimidar a los propietarios.

Secuestraban durante algunas horas a las personas que se encontraran en el inmueble y, a punta de amenazas, las obligaban a mantenerse en silencio, una vez abandonaran la finca a bordo de su camioneta.

Noticia en desarrollo…

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Conozca los cortes de luz en Bogotá y Soacha para este sábado 31 de enero

Inseguridad en Bogotá

Descubren insólito intento de ingreso de droga a celdas en Bogotá: mujer llevó huevos con marihuana

Medicamentos

Menor con trasplante de riñón recibió medicamentos vitales tras denuncia de Noticias RCN

Otras Noticias

María Camila Osorio

Camila Osorio hace historia al consagrarse campeona del WTA 125 de Manila

La tenista colombiana sumó un nuevo título a su palmarés venciendo a la croata Donna Vekic en la gran final.

Medio ambiente

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión

Estudios realizados hasta hace poco sostienen que hay cantidades considerables de micro y nanoplásticos en órganos vitales e, incluso, la sangre humana.

Yeison Jiménez

Revelan foto de la esposa de Yeison Jiménez cuando era una de sus seguidoras

Jeffrey Epstein

Trump, Gates, Musk y el expríncipe Andrés: todos son mencionados en los nuevos documentos revelados del caso Epstein

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 30 de enero de 2026: último sorteo