Revelan foto de la esposa de Yeison Jiménez cuando era una de sus seguidoras

Desde la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, la presencia de su esposa Sonia Restrepo en redes sociales, ha pasado desapercibida, más allá de sus apariciones en público durante los homenajes que se han realizado en Bogotá y Manzanares, Caldas.

Esto se debe a que, de acuerdo a lo confirmado por Lina Jiménez, hermana del artista, su cuñada solamente tiene un perfil privado en Instagram, por lo que ha pedido que se respete su duelo y que se reporten cuentas que se han hecho pasar por ella en diferentes plataformas.

La foto del pasado de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez

Por otro lado, se reveló una fotografía del pasado, en donde al parecer todavía no habían consolidado la relación entre ambos. Restrepo aparece junto a otra seguidora del artista sosteniendo un cartel con su nombre y una foto que Yeison Jiménez compartió en 2013.

Allí se muestra a Sonia Restrepo mucho más joven, aparentemente acompañando al que sería el padre de sus hijos, cuando él apenas estaba ganando reconocimiento en la música popular colombiana. El resto es historia.

Sonia Restrepo y sus desgarradores gestos tras la muerte de Yeison Jiménez

En diferentes videos, se ha evidenciado el dolor que está pasando Sonia Restrepo tras terminar viuda. Durante el homenaje que se realizó en el Movistar Arena el pasado 14 de enero, se le vio muy conmovida cuando Luis Alberto Posada cantó su canción 'Sin un adiós'.

Además, durante la despedida que se organizó en su natal Manzanares, Caldas, estuvo en todo momento cargando las cenizas de su esposo, dejando uno de los momentos más tristes desde que se conoció la noticia del accidente.