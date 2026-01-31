CANAL RCN
Tendencias

Revelan foto de la esposa de Yeison Jiménez cuando era una de sus seguidoras

En redes sociales circula una foto en donde Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, se mostraba como una admiradora

Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo
FOTO: Yeison Jiménez - IG

Noticias RCN

enero 31 de 2026
08:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, la presencia de su esposa Sonia Restrepo en redes sociales, ha pasado desapercibida, más allá de sus apariciones en público durante los homenajes que se han realizado en Bogotá y Manzanares, Caldas.

Reconocida artista reveló la desgarradora solicitud que la esposa de Yeison Jiménez le realizó en las exequias
RELACIONADO

Reconocida artista reveló la desgarradora solicitud que la esposa de Yeison Jiménez le realizó en las exequias

Esto se debe a que, de acuerdo a lo confirmado por Lina Jiménez, hermana del artista, su cuñada solamente tiene un perfil privado en Instagram, por lo que ha pedido que se respete su duelo y que se reporten cuentas que se han hecho pasar por ella en diferentes plataformas.

La foto del pasado de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez

Por otro lado, se reveló una fotografía del pasado, en donde al parecer todavía no habían consolidado la relación entre ambos. Restrepo aparece junto a otra seguidora del artista sosteniendo un cartel con su nombre y una foto que Yeison Jiménez compartió en 2013.

Allí se muestra a Sonia Restrepo mucho más joven, aparentemente acompañando al que sería el padre de sus hijos, cuando él apenas estaba ganando reconocimiento en la música popular colombiana. El resto es historia.

Sonia Restrepo y sus desgarradores gestos tras la muerte de Yeison Jiménez

En diferentes videos, se ha evidenciado el dolor que está pasando Sonia Restrepo tras terminar viuda. Durante el homenaje que se realizó en el Movistar Arena el pasado 14 de enero, se le vio muy conmovida cuando Luis Alberto Posada cantó su canción 'Sin un adiós'.

Además, durante la despedida que se organizó en su natal Manzanares, Caldas, estuvo en todo momento cargando las cenizas de su esposo, dejando uno de los momentos más tristes desde que se conoció la noticia del accidente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

WhatsApp

WhatsApp dejará de funcionar desde febrero de 2026 en estos celulares

Yeison Jiménez

“Dejó un hueco”: Blessd y Maluma hablan sobre el legado de Yeison Jiménez

La casa de los famosos

¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche

Otras Noticias

Jeffrey Epstein

Trump, Gates, Musk y el expríncipe Andrés: todos son mencionados en los nuevos documentos revelados del caso Epstein

Musk ya se pronunció en X, la Fundación Gates defendió a su fundador y el Departamento de Justicia desestimó las acusaciones en contra del presidente republicano.

Millonarios

Todo acordado: Millonarios ya tiene listo al reemplazo de Hernán Torres

El estratega llegará a Bogotá en las próximas horas para firmar el contrato que lo vinculo como nuevo DT del cuadro 'Embajador'.

Inseguridad en Bogotá

Descubren insólito intento de ingreso de droga a celdas en Bogotá: mujer llevó huevos con marihuana

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 30 de enero de 2026: último sorteo

La casa de los famosos

Sonambulismo: estas son algunas de las causas desconocidas de dicho trastorno