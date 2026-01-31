Conozca los cortes de luz en Bogotá y Soacha para este sábado 31 de enero

Este sábado 31 de enero, varios barrios de Bogotá y el municipio de Soacha, en Cundinamarca, tendrán cortes de energía programados debido a trabajos de mantenimiento en las redes de suministro por parte de Enel Colombia.

Las suspensiones se realizarán en horarios específicos y afectarán sectores de Engativá, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y la Comuna 1 de Soacha.

Barrios y horarios de suspensión de luz

En Engativá, el barrio Las Ferias estará sin servicio entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m. En Puente Aranda, los barrios Centro Industrial y Puente Aranda tendrán cortes desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. En Rafael Uribe Uribe, el barrio Murillo Toro estará afectado de 12:00 m. a 3:00 p. m.

En Teusaquillo, Ciudad Salitre Sur Oriental tendrá suspensión de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Tunjuelito, el barrio Fátima estará sin luz de 8:30 a. m. a 11:00 a. m. Y en Usaquén, San Gabriel Norte tendrá cortes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

En Soacha, la Comuna 1, específicamente el barrio Soacha, tendrá suspensión de energía entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m.

Recomendaciones para los usuarios

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos durante los trabajos para evitar daños, organizar las actividades teniendo en cuenta los horarios de corte y conservar los alimentos refrigerados evitando abrir la nevera repetidamente.

Además, si el personal técnico requiere ingresar a conjuntos o edificios, se recomienda autorizar su entrada validando previamente su identidad a través de la línea 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.