Descubren insólito intento de ingreso de droga a celdas en Bogotá: mujer llevó huevos con marihuana

Un intento inusual de ingresar droga a una estación de Policía quedó al descubierto en las últimas horas en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

En medio de los controles de seguridad que se realizan para la revisión de alimentos destinados a personas privadas de la libertad, uniformados detectaron una irregularidad que terminó en una captura en flagrancia.

El procedimiento se registró en la Estación de Policía Usme, donde los controles para el ingreso de paquetes permitieron frustrar lo que sería un intento de suministro de estupefacientes al interior de las celdas.

Descubren a mujer intentando ingresar droga en huevos

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, uniformados adscritos a la Estación de Policía Usme adelantaban labores de verificación de alimentos que iban a ser entregados a personas privadas de la libertad.

Durante este proceso, uno de los paquetes llamó la atención de los policías debido a que contenía varios huevos que presentaban alteraciones visibles en su interior.

Al revisar con mayor detalle el contenido del paquete, los uniformados evidenciaron que los huevos habían sido manipulados y que dentro de estos se encontraba marihuana, la cual, presuntamente, pretendía ser ingresada a uno de los capturados que permanecía en las celdas de la estación.

¿Qué pasó con la mujer que le llevó huevos con marihuana a un privado de libertad en Bogotá?

La responsable del paquete fue identificada como una mujer de 61 años, quien fue capturada en el lugar por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, al quedar en evidencia el intento de introducir la sustancia ilegal mediante esta modalidad.

Gracias a los controles establecidos para el ingreso de alimentos y a la revisión detallada por parte de los uniformados de turno, se logró impedir que la droga llegara a manos de la persona privada de la libertad para la cual iba dirigida.

Tras el procedimiento, la mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá la investigación y el proceso judicial correspondiente para que responda por los hechos que se le atribuyen.