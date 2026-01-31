Trump, Gates, Musk y el expríncipe Andrés: todos son mencionados en los nuevos documentos revelados del caso Epstein

La publicación de una nueva serie de documentos vinculados a la investigación del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein ha sacudido al mundo al revelar intercambios y menciones de figuras de alto perfil, entre los que destacan el presidente Donald Trump, Bill Gates y Elon Musk.

A pesar del impacto mediático de las revelaciones, ha de precisarse que ninguno de los mencionados se encuentra bajo investigación actual por el caso.

Entre los hallazgos más llamativos figura un intercambio de corres en noviembre de 2012 con Elon Musk, en el que Epstein consultaba sobre los pasajeros de un helicóptero que viajaría a su isla, a lo que el empresario respondió: "Probablemente solo Talulah y yo. ¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?".

Ante la filtración, Musk declaró este sábado en X que es "muy consciente de que parte de la correspondencia por correo electrónico con (Epstein) podría malinterpretarse y ser utilizada por detractores" para difamarlo, pero su prioridad es que se procese "a quienes cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta a la atroz explotación de niñas menores de edad".

Presidente Trump es mencionado en los documentos:

En el caso de Donald Trump, los archivos del FBI detallan una serie de acusaciones de agresión sexual remitidas al Centro Nacional de Operaciones de Amenazas, aunque muchas consisten en llamadas anónimas e informaciones no verificadas o de fuentes indirectas.

El Departamento de Justicia ha sido tajante al respecto en un comunicado, señalando que "algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Cabe aclarar que estas afirmaciones carecen de fundamento y son falsas".

Si bien los investigadores siguieron algunas de estas pistas, otras fueron descartadas por su escasa credibilidad, mientras que el mandatario ha negado reiteradamente cualquier tipo de irregularidad relacionada con el financiero.

¿Qué hay de Gates?

Por otro lado, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, aparece mencionado en un borrador de correo donde Epstein alega la existencia de relaciones extramatrimoniales.

En dicho texto, el financiero afirmaba que su vínculo incluía desde "ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de sus encuentros sexuales con mujeres rusas, hasta facilitar citas ilícitas con mujeres casadas".

La respuesta de la Fundación Gates no se hizo esperar, calificando estas declaraciones a través de un comunicado como acusaciones "absolutamente absurdas de un conocido mentiroso".

De manera similar, los documentos exponen una relación de cordialidad con Richard Branson, que en 2013 le escribió a Epstein: "Fue un verdadero placer verte ayer. ¡Los chicos de deportes acuáticos no paran de hablar de ello! Me encantaría verte cuando estés por la zona ¡Siempre y cuando traigas a tu harén!".

Un portavoz de Branson aclaró que sus contactos fueron escasos, hace más de doce años y en contextos grupales, añadiendo que "Richard cree que las acciones de Epstein fueron abominables y apoya el derecho a la justicia para sus numerosas víctimas".

Documentos revelados también salpican a los Windsor:

La lista de implicados se extiende a la nobleza y al gabinete gubernamental, destacando el caso del expríncipe Andrés, que en 2010 invitó a Epstein al Palacio de Buckingham tras una propuesta del financiero para presentarle a una mujer rusa de 26 años.

Según los correos, Epstein solicitó "un momento de privacidad", a lo que Andrew respondió: "Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y tendríamos mucha privacidad".

Aunque el expríncipe se mostró "encantado de verla", no hay pruebas de que la reunión con la mujer ocurriera.

Finalmente, los archivos revelan planes de almuerzo en la isla de Epstein por parte del actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, y su esposa en 2012, así como gestiones de Epstein para presentar mujeres al productor cinematográfico Steve Tisch, describiendo a una de ellas como "rusa, rara vez dice toda la verdad, pero divertida".