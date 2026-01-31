¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión

La alarmante noticia de que el cerebro humano podría contener el equivalente a una "cucharada de plástico" ha encendido un intenso debate científico. Ante el escepticismo generado por estudios que aseguran haber hallado micropartículas en órganos vitales y la sangre, un grupo internacional de 30 expertos de 20 instituciones ha presentado un nuevo marco de investigación para aportar rigor a un campo plagado de controversias.

Este nuevo protocolo, publicado en la revista Environment & Health, busca "poner a todos los laboratorios que realizan este trabajo en igualdad de condiciones", según explicó a la agencia AFP Leon Barron, investigador del Imperial College de Londres.

La medida responde a las críticas recibidas por investigaciones previas, como la publicada en Nature Medicine a principios de 2025, cuyos resultados sugerirían que las partículas plásticas lograron atravesar la barrera hematoencefálica, la defensa más estricta del cerebro.

Científicos no han alcanzado un consenso sobre qué tan fiables son los datos obtenidos:

Muchos científicos cuestionan la veracidad de estos hallazgos, sugiriendo que las técnicas utilizadas, como la pirólisis-GC-MS, podrían "confundir las grasas" naturales del tejido cerebral con polietileno. Además, existe la sospecha de que los resultados estén sesgados por la presencia de plástico en los propios equipos de laboratorio o en el aire.

En palabras del especialista Dusan Materic, sin controles de calidad estrictos, "es imposible saber si los plásticos detectados provienen de los propios tejidos o de los envases, los productos químicos, los equipos de laboratorio o las partículas de plástico presentes en el aire".

¿Qué medidas establece el protocolo para unificar resultados?

El nuevo marco metodológico invita a los investigadores a actuar con la precisión de un científico forense que analiza fibras en la "escena de un crimen", garantizando la fiabilidad en cada paso del proceso. Para ello, se exige:

Transparencia total: Publicación de todos los datos brutos.

Controles rigurosos: Prácticas para excluir cualquier contaminación cruzada.

Diversidad técnica: Uso de distintos métodos para comprobar la presencia de polímeros en el cuerpo.

Aunque Barron admite que es "muy probable" que el ser humano ingiera plásticos de forma regular a través del aire y la comida, aclara que todavía no hay pruebas suficientes para confirmar un daño directo a la salud.

"Para ser claros, los microplásticos son un problema", resume el investigador, destacando que, aunque estudios anteriores se han hecho "de buena fe", es vital alcanzar un consenso sobre los niveles reales en el organismo para avanzar. El objetivo final es evitar el espectáculo de "científicos que se desacreditan mutuamente en los medios de comunicación", algo que, según Barron, "no está siendo constructivo" para la ciencia ni para la sociedad.