Barranquilla abre segunda convocatoria de La Beca de tu Vida: educación que transforma futuros

Del 21 al 31 de octubre de 2025, la Alcaldía Distrital de Barranquilla abrió la segunda convocatoria de La Beca de tu Vida, una iniciativa que impulsa el acceso a la educación superior para jóvenes de estratos 1, 2 y 3.

Con esta estrategia, liderada por el alcalde Alejandro Char, el Distrito reafirma su compromiso con la equidad y la movilidad social, garantizando que el talento barranquillero pueda cursar carreras profesionales sin que los recursos sean un obstáculo.

Una apuesta de Barranquilla por la educación y la inclusión

El programa La Beca de tu Vida nació como una estrategia de transformación social enfocada en el talento joven de la ciudad. Esta segunda convocatoria busca que más estudiantes destacados puedan acceder a estudios universitarios en instituciones privadas acreditadas, con matrícula, sostenimiento y acompañamiento garantizados hasta el año 2032.

El alcalde Alejandro Char destacó la importancia del programa:

“En Barranquilla creemos en el poder de la educación como herramienta para cambiar vidas. Cada beca es una puerta que se abre al futuro, una oportunidad para que nuestros jóvenes estudien lo que aman y aporten al desarrollo de nuestra ciudad”.

Carreras y beneficios del programa

Los beneficiarios de La Beca de tu Vida contarán con una formación integral que incluye estudios de pregrado y formación complementaria en inglés. Las becas priorizan carreras clave para el desarrollo de Barranquilla y el Atlántico, como Medicina, Ingenierías, Administración de Empresas, Arquitectura, Ciencias de Datos y Lenguas Modernas.

En esta edición, se otorgarán 20 becas para Medicina y 30 para otras carreras profesionales, fortaleciendo la formación de capital humano en áreas estratégicas que contribuyen al progreso social y económico de la ciudad.

Requisitos para acceder a La Beca de tu Vida

La convocatoria está dirigida a jóvenes barranquilleros que cumplan con los siguientes criterios:

Haber cursado los grados 10° (2024) y 11° (2025) en una institución educativa oficial del Distrito.

Obtener un puntaje global mínimo de 370 en las pruebas Saber 11.

Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3.

No tener otro beneficio estatal similar para educación superior.

· Estar admitido en un programa de pregrado en una institución acreditada en alta calidad, como la Universidad del Norte, la CUC, la Universidad Libre o la Simón Bolívar.

· Cumplir con el proceso de inscripción y entrega de documentos en los tiempos establecidos por cada universidad.

Universidades aliadas y compromiso del Distrito

El programa cuenta con el respaldo de universidades de alto prestigio que se han sumado al compromiso de impulsar la educación superior en la región. La Gerente de Ciudad, Ana María Aljure, señaló:

“Con esta segunda convocatoria reafirmamos el compromiso de la Alcaldía de Barranquilla con la equidad educativa. Apostamos por una ciudad que cree en sus jóvenes y en la educación como motor de progreso”.

La inversión pública destinada al programa supera los $30.000 millones, distribuidos en tres fases para beneficiar a un total de 150 jóvenes hasta 2027.

Inscripciones abiertas hasta el 31 de octubre de 2025

La Alcaldía de Barranquilla invita a todos los jóvenes que cumplan con los requisitos a participar en esta oportunidad que puede transformar su futuro. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre de 2025, y los interesados pueden consultar

toda la información y documentación requerida en el sitio oficial: https://barranquilla.gov.co/la-beca-de-tu-vida

Con La Beca de tu Vida, Barranquilla reafirma su visión de ser una ciudad más justa, competitiva y preparada, donde la educación es la herramienta más poderosa para construir oportunidades reales y sostenibles.