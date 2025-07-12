CANAL RCN
Colombia Video

Alarmante ataque en Cúcuta provoca varios heridos y genera preocupación en la ciudad

Las autoridades registraron tres ataques, todos atribuidos al ELN, que opera en la región.

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
07:05 p. m.
Cúcuta vuelve a estar en el ojo del huracán.

El gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa heridos en atentado en Cúcuta

¿Qué pasó en Cúcuta?

Desde las diez de la noche del sábado 6 de noviembre, la ciudad y su área metropolitana fueron blanco de una serie de ataques simultáneos atribuidos a criminales del ELN. Las detonaciones y disparos se registraron en tres sectores diferentes, generando pánico entre los habitantes y dejando un saldo trágico: en uno de los hechos murieron dos policías.

La situación también dejó una lista considerable de heridos, entre ellos el reconocido gimnasta olímpico Jossimar Calvo. Según la información preliminar, el deportista y su pareja transitaban en su vehículo justo en el momento en que ocurrió una de las explosiones.

La onda expansiva impactó directamente contra el automotor, provocando lesiones que, por fortuna, no fueron de gravedad. Ambos fueron atendidos rápidamente y se confirmó que están fuera de peligro.

“Nuestro gimnasta y referente, Jossimar Calvo Moreno, sufrió lesiones no graves, afortunadamente”, señaló Jairo Cadena, presidente de la Liga Norte de Santander de Gimnasia, al entregar un parte de tranquilidad.

Capturan en Santander a dos señalados colaboradores del ELN

¿Cuántos ataques fueron en total?

Las autoridades registraron tres ataques, perpetrados entre las diez de la noche y la una de la mañana, todos atribuidos al ELN, que opera en la región. La ola de violencia encendió las alarmas de seguridad en la capital nortesantandereana.

Como respuesta, el Gobierno anunció el refuerzo de 150 policías para fortalecer la seguridad y patrullaje en la ciudad.

Además, la fuerza pública ofreció una recompensa de hasta 150 millones de pesos a quienes suministren información que permita ubicar y capturar a los responsables de estos atentados.

