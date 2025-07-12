CANAL RCN
Capturan a alias ‘El Flaco’, líder de Los Cabuyos y presunto responsable del desplazamiento en Antioquia

Según las autoridades, este golpe afecta directamente la estructura de Los Cabuyos, que ha venido generando temor y desplazamientos en Antioquia.

diciembre 07 de 2025
07:35 p. m.
En Medellín, las autoridades lograron la captura de alias ‘El Flaco’, señalado como uno de los principales cabecillas de la autodenominada guerrilla campesina Los Cabuyos.

¿Qué se sabe del caso?

Alias ‘El Flaco’ sería el responsable del desplazamiento masivo de más de dos mil personas en el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, una de las emergencias humanitarias más graves registradas en los últimos meses.

Este grupo armado ilegal, que tiene sus raíces en las antiguas Farc, mantiene una disputa territorial con las disidencias de las Farc, lo que ha incrementado la violencia y la presión sobre las comunidades rurales de la región.

La captura se logró durante un operativo de la Policía Nacional en Medellín. Según las autoridades, este golpe afecta directamente la estructura de Los Cabuyos, que ha venido generando temor y desplazamientos en varias zonas del norte del departamento.

El arresto ocurre semanas después de los fuertes enfrentamientos registrados en octubre entre Los Cabuyos y las disidencias, hechos que obligaron a miles de campesinos a abandonar sus hogares ante el recrudecimiento de la violencia.

