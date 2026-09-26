Beatriz Eugenia Vélez fue designada como presidenta de Colpensiones: estos serán sus retos

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la designación de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones.

La noticia llega tras la prematura salida de Carlos René Montoya, a quien había solicitado la renuncia tras su polémica presentación ante al Comisión Séptima del Senado, en se mostró con dificultades para responder con precisión a preguntas relacionadas con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los principales retos del sistema pensional.

¿Quién es la nueva presidenta de Colpensiones?

Vélez es abogada, con magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en instituciones de seguridad social y derecho laboral.

Ha sido conjueza en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Junta Directiva de Celsia y presidenta ejecutiva del Comité Intergremial del Atlántico.

Según la publicación de De la Espriella, su misión será proteger los recursos de los afiliados al sistema de pensiones, garantizar el pago oportuno de las mesadas y brindar atención digna a los usuarios.

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Finalmente, el mandatario señaló que la instrucción para la nueva cabeza de la entidad es "acabar con la corrupción y denunciar ante las autoridades todas las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior".

Así fue la salida de Montoya de Colpensiones

El pasado 24 de septiembre Abelardo de la Espriella pidió la renuncia de Carlos René Montoya Muñoz, quien se desempeñaba como presidente de Colpensiones.

La decisión se produjo después de la presentación de Montoya ante la Comisión Séptima del Senado, en donde, de acuerdo con el comunicado oficial, se evidenciaron dificultades para responder con precisión a preguntas relacionadas con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los principales retos del sistema pensional.

La salida de Montoya Muñoz también fue presentada por el Gobierno como parte de la exigencia de preparación y dominio técnico para quienes ocupan cargos dentro de la administración pública.