Capturan a implicado en ataque armado contra una finca en donde estaba la familia de Luis Alfonso

Las autoridades revelaron detalles acerca del suceso violento del que fue víctima la familia del cantante de música popular Luis Alfonso en una finca.

Este hecho se dio en la madrugada del 29 de mayo de 2023 en una finca ubicada en la vereda Las Cuchillas, municipio de Rionegro en Antioquia.

Luis Alfonso y su familia se fueron de la finca

Cuatro hombres que iban en motocicleta llegaron al sitio y dispararon varias veces contra la entrada. En ese momento, se encontraban la esposa, hijos (menores de edad) y dos familiares de Luis Alfonso, así como la persona que administraba el cuidado de la vivienda.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar que uno de los implicados fue Bladimir Alberto Londoño, quien en ese momento era teniente y comandante de la Estación de Policía de Rionegro. Sus cómplices fueron capturados, pero no los enviaron a la cárcel.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la familia después del suceso recibió llamadas y mensajes amenazantes. Sumado a ello, por los alrededores del inmueble hubo personas haciendo vigilancia de forma inusual; presumiblemente como una forma de atemorizar, teniendo en cuenta la denuncia presentada por el ataque.

Los mensajes amenazantes

“Se tienen que ir todos de la vereda, tienen 24 horas. Ya les dijimos que se fueran de la vereda y a la próxima no es plomo en la puerta, sino en la cabeza. O quitan la denuncia, o bala es lo que les va a sobrar para todos. No los van a salvar los ‘tombos’”, así eran los mensajes.

RELACIONADO Luis Alfonso lanzó canción en honor a Yeison Jiménez tras seis meses de su muerte

Luis Alfonso y su familia optaron por salir de Rionegro para vivir en Copacabana con mejores condiciones. Por ejemplo, con esquemas de seguridad y carros blindados.

El caso tuvo un avance este sábado 26 de septiembre, cuando la Fiscalía dio a conocer la captura de Londoño. El presunto implicado fue apartado de la Policía e imputado por el delito de desplazamiento forzado agravado. No lo aceptó y fue llevado a prisión.