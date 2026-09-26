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Santa Marta registra pérdidas de 100 mil millones de pesos tras tres días de amenazas de grupos criminales

El Gobierno anunció el inicio de una operación para recuperar la seguridad en la ciudad y la reputación que tenía como destino turístico.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
02:58 p. m.
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La capital del Magdalena enfrenta las consecuencias económicas de tres días de intimidaciones y amenazas por parte de grupos criminales que paralizaron el comercio y afectaron gravemente el turismo en una de las ciudades más visitadas de Colombia.

Pérdidas millonarias en Santa Marta

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Según la Cámara de Comercio de Santa Marta, las pérdidas acumuladas alcanzaron los 99.500 millones de pesos en apenas tres días.

El sector turístico reportó cancelaciones masivas de reservas y una drástica disminución en la ocupación hotelera, golpeando la imagen de la ciudad como destino vacacional preferido por colombianos y extranjeros.

"Se está recuperando la seguridad, pero la imagen ha quedado un poco golpeada", señalaron fuentes del sector comercial. Las amenazas e intimidaciones provocadas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada generaron el cierre temporal del comercio y un clima de temor entre la población.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional definió una hoja de ruta para restaurar la confianza. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo avanzará en la identificación y priorización de los productos turísticos con mayor potencial de Santa Marta y el Magdalena, así como en el desarrollo de nuevas experiencias que amplíen la oferta y motiven estadías más largas.

Anuncian operación para recuperar la seguridad en Santa Marta

Entretanto, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenó un despliegue de 1.500 uniformados de las fuerzas especiales del Ejército y la Policía Nacional en Santa Marta y el departamento del Magdalena.

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"Hemos fortalecido el despliegue operacional para proteger la población y anticiparnos a cualquier intención de los grupos armados organizados que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en Santa Marta y su zona metropolitana", informó un comandante del Ejército.

La operación incluye tropas de fuerzas especiales antiterroristas urbanas, el gaula militar, capacidades de inteligencia y vigilancia, comandos jungla, policía antinarcóticos y policía judicial, con apoyo de drones y aeronaves de aviación policial para vigilancia por tierra, aire y mar.

Los organismos de inteligencia identificaron como objetivos de alto valor a Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como el principal cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso, cabecilla territorial del grupo; y John Rafael Salazar, alias Comando 200.

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