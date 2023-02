Bebé resultó quemada en jardín infantil y profesores dijeron a sus padres que era una pañalitis

Los hechos ocurrieron en Envigado, Antioquia. La menor se quemó en un jardín infantil, pero los profesores ocultaron lo ocurrido. Una vez ocurrió el accidente, a los padres de la menor les dijeron que en un cambio de pañal la niña sufrió una pañalitis. Pero, desde la guardería a la mamá le enviaron unas fotografías que evidenciaban otro tipo de lesión.

María Paulina Vélez, mamá de la menor, aseguró a Noticias RCN que “cuándo llegaron por la menor a la guardería, estaba con un mameluco mojado, sin pañal y con una quemadura supremamente grave en la pierna. A los gritos le entregan a mi mamá la niña y le dan una bolsa con la ropa ya lavada, luego le dicen ‘no sabemos qué pasó’”.

De inmediato la niña fue trasladada a un hospital de Medellín y allí el diagnóstico fue claro: el médico titular del servicio de urgencias la vio y dijo que tenía todo el patrón de un líquido hirviendo, que evidentemente no era una quemadura de pañal, explicó el padre de la pequeña.

Según el jardín infantil, la niña se quemó con un líquido caliente que estaba en uno de los cambiadores y se regó sobre su pierna, la profesora intentó calmarla por sus propios medios y solo dos horas después se percató de lo sucedido. La directora asegura que también le mintieron a ella.

Juana María Alonso, directora de la guardería, explicó: “Inicialmente, la profesora ocultó información. No le dije nunca a la mamá la razón por la cual su hija presentaba las quemaduras porque vuelvo y le repito, no me permitieron conocer esa verdad de primera mano”.

Los padres de la niña no solo quieren saber la verdad, sino que un caso igual no se repita. “Queremos que lo que le pasó tristemente a mi hija no se repita que los demás jardines. Tomen esto como una retroalimentación”, dijo David Jaramillo, papá de la menor.

La profesora fue destituida del cargo, no tiene ningún contacto con los niños y durante un año estará bajo investigación.