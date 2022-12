“Cuando el ICBF entrega Bienestarina está cometiendo un grave error porque es producto importado al por mayor y la reparten a los niños, eso donde no se la roban”, dijo el presidente Gustavo Petro en el marco de un discurso sobre la lucha contra el hambre que dio en el corregimiento Coyongal, del municipio de Magangué, en Bolívar.

Luego de estas afirmaciones, y de que el mandatario pidiera al Instituto de Bienestar Familiar no comprar más de este alimento y remplazarlo con el consumo de productos sembrados en el país, se generaron todo tipo de comentarios por dos razones: la primera, que la misma exdirectora del ICBF aseguró que no es un sustituto sino un complemento, y la segunda, que el producto no es importado.

Esto último lo confirma la misma institución en la presentación del producto, en donde se asegura que el suplemento es fabricado en Colombia desde 1976 y se elabora en Sabanagrande (Atlántico) y Cartago (Valle del Cauca).

¿Qué es la bienestarina y cómo está hecha realmente?

A través de un hilo de Twitter el nutricionista Cristian Murcia explicó varios detalles sobre este suplemento que comenzó a distribuirse por el ICBF desde hace varias décadas.

“La Bienestarina es un complemento alimentario de mezclas vegetales enriquecido con nutrientes que usualmente son difíciles de cubrir en ciertas edades, usado ampliamente en programas alimentarios en Colombia”, explica el experto.

Sobre si es importada o no, Murcia responde que, aunque algunos de sus componentes son traídos desde el exterior (trigo, soya y maíz), esto no significa que el alimento lo sea porque es producido en plantas de propiedad del ICBF. La bienestarina está compuesta por varios ingredientes como harina de trigo, soya, fécula de maíz, leche entera en polvo, fosfato, aceite en polvo de linaza, hierro aminoquelado, vitamina C, Zinc aminoquelado y maltodextrina.

Aunque el nutricionista asegura que para la salud es mejor consumir alimentos frescos, es importante mencionar que la bienestarina puede ser considerada como un complemento nutricional y para Murcia retirarla es un error. “El uso de Bienestarina aportaría aproximadamente entre el 30% y el 50% la energía que necesita al día un niño. Por las condiciones geográficas del país, su distribución se facilita y sigue siendo una alternativa en los hogares”. Y es que este producto ha sido distribuido a lo largo de la historia en los 32 departamentos del país y en al menos 1.100 municipios.

La propuesta del presidente Petro no puede considerarse descabellada. Por el contrario, es el escenario al que se debe aspirar en Colombia: una política alimentaria que garantice que todo colombiano se alimente adecuadamente con lo que se produce en el país y como lo propone el mandatario, a través de la compra de cosechas a los campesinos y la creación de una red de distribución de alimentos a bajo precio.

Sin embargo, mientras dichas iniciativas se adelantan, eliminar un alimento que puede llegar a los hogares colombianos más vulnerables puede ser desacertado.