CANAL RCN
Colombia

Autoridades ofrecen recompensa para dar con el sujeto que propinó mortal golpiza a un perro

Las autoridades se encuentran tras la búsqueda del sujeto que propinó la contundente golpiza al animal.

Foto: Captura pantalla IG @juandiegozulua y Freepik
Foto: Captura pantalla IG @juandiegozulua y Freepik

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
10:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El país se ha visto conmocionado tras el más reciente caso de maltrato animal en el que un hombre le habría quitado la vida a un perro tras propinarle un brutal ataque. Aunque las aterradoras imágenes ya han inundado las redes sociales, actualmente el sujeto no ha sido capturado por las autoridades.

En VIDEO I Hombre es captado propinándole patadas a su perro en Bogotá y la comunidad reacciona
RELACIONADO

En VIDEO I Hombre es captado propinándole patadas a su perro en Bogotá y la comunidad reacciona

Recompensa por el hombre que asesinó a un perro

En las horas más recientes, en las redes sociales han circulado imágenes con la fotografía del sujeto que habría perpetrado el estremecedor ataque. Según la senadora Andrea Padilla, el hombre, identificado en redes como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, no ha sido ubicado por las autoridades.

Así mismo, se busca esclarecer el lugar exacto en donde ocurrieron los hechos como la zona en donde el cadáver del animal fue puesto, pues con la información precisa de los hechos se podría realizar la denuncia respectiva y judicializar al responsable por el delito de maltrato animal.

Según Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se estaría ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien ofrezca información oficial que permita dar con el paradero del sujeto maltratador.

“Antioqueños, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien nos entregue información que nos permita dar con el paradero de este sujeto. Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito”, explicó Rendón.

El túnel más largo de Latinoamérica se construye en Colombia: así van las obras
RELACIONADO

El túnel más largo de Latinoamérica se construye en Colombia: así van las obras

Indignación por caso de maltrato animal

De igual manera, la senadora Padilla hizo un llamado urgente a la comunidad para suministrar información verídica que dé con el sujeto y se lleven a cabo los procedimientos legales del caso.

“Si tiene información que permita dar con este delincuente, por favor comuníquese con la Fiscalía, línea 122, a la Policía de su municipio o a nuestro correo electrónico info@andreapadilla.org”, explicó.

Por su parte, Juan Diego Zuluaga, alcalde de Sonsón, aclaró que el aterrador caso no se habría presentado en dicho municipio, sino en otra zona de Antioquia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Hallan 60 kilos de marihuana enterrados en una bodega de reciclaje en el sur de Bogotá

Antioquia

Extraña desaparición de Emiliana Castillón en Venecia, Antioquia: video sería prueba clave

UNGRD

Procuraduría acusa a exdirectores de la UNGRD por fallas en la reconstrucción de Mocoa

Otras Noticias

Prima

Cambios en la prima de diciembre en 2025 con la reforma laboral: ¿Quiénes recibirían más dinero?

La reforma laboral de 2025 traerá cambios que podrían aumentar la prima de diciembre para algunos trabajadores en Colombia.

Viral

Yina Calderón mencionó el nombre de Altafulla frente a Karina: ¿cómo reaccionó?

Las creadoras de contenido interactuaron durante una actividad en el reality internacional en el que se encuentran.

Salud mental

Por qué pensar en el futuro genera ansiedad y cómo gestionar la incertidumbre

Selección Colombia

Muchas novedades: esta es la convocatoria oficial de la selección Colombia

España

Sanguinaria célula del Tren de Aragua en España fue desmantelada en operativo de película: VIDEO