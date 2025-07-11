Autoridades ofrecen recompensa para dar con el sujeto que propinó mortal golpiza a un perro

El país se ha visto conmocionado tras el más reciente caso de maltrato animal en el que un hombre le habría quitado la vida a un perro tras propinarle un brutal ataque. Aunque las aterradoras imágenes ya han inundado las redes sociales, actualmente el sujeto no ha sido capturado por las autoridades.

Recompensa por el hombre que asesinó a un perro

En las horas más recientes, en las redes sociales han circulado imágenes con la fotografía del sujeto que habría perpetrado el estremecedor ataque. Según la senadora Andrea Padilla, el hombre, identificado en redes como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, no ha sido ubicado por las autoridades.

Así mismo, se busca esclarecer el lugar exacto en donde ocurrieron los hechos como la zona en donde el cadáver del animal fue puesto, pues con la información precisa de los hechos se podría realizar la denuncia respectiva y judicializar al responsable por el delito de maltrato animal.

Según Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se estaría ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien ofrezca información oficial que permita dar con el paradero del sujeto maltratador.

“Antioqueños, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien nos entregue información que nos permita dar con el paradero de este sujeto. Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito”, explicó Rendón.

Indignación por caso de maltrato animal

De igual manera, la senadora Padilla hizo un llamado urgente a la comunidad para suministrar información verídica que dé con el sujeto y se lleven a cabo los procedimientos legales del caso.

“Si tiene información que permita dar con este delincuente, por favor comuníquese con la Fiscalía, línea 122, a la Policía de su municipio o a nuestro correo electrónico info@andreapadilla.org”, explicó.

Por su parte, Juan Diego Zuluaga, alcalde de Sonsón, aclaró que el aterrador caso no se habría presentado en dicho municipio, sino en otra zona de Antioquia.