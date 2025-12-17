Cartagena abre convocatoria laboral para conductores de coches eléctricos turísticos

La Alcaldía de Cartagena lanzó una convocatoria laboral dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años interesados en conducir los nuevos coches eléctricos que operarán en la ciudad como parte de un proyecto de movilidad sostenible y turismo responsable.

La iniciativa marca un cambio significativo en la oferta turística de la ciudad y pone fin al uso de coches de tracción animal.

La llegada de los coches eléctricos forma parte de una transformación en el modelo turístico de Cartagena, que busca combinar la sostenibilidad ambiental con la preservación del atractivo turístico de los recorridos tradicionales por el centro histórico, eliminando el uso de animales de carga y adoptando tecnología eléctrica limpia.

¿Cómo aplicar a la oferta laboral como conductor de coches eléctricos?

El proceso de inscripción estará abierto hasta el 19 de diciembre a través de un enlace disponible en la página web oficial de la Alcaldía de Cartagena.

Los requisitos para postularse son:

Ser mayor de edad

Contar con licencia de conducción vigente

Tener nociones básicas de turismo

Conocimiento de inglés básico.

La convocatoria no establece restricciones de género y está abierta a toda la ciudadanía.

RELACIONADO Cartagena recibirá los primeros coches eléctricos que reemplazarán los de tracción animal

Alcaldía de Cartagena amplió oportunidad laboral a conductores particulares

Inicialmente esta convocatoria estaba diseñada exclusivamente para los cocheros tradicionales, con el objetivo de capacitarlos y entregarles licencias de conducción.

Sin embargo, la Alcaldía de Cartagena reportó que este grupo no se presentó a la convocatoria inicial, razón por la cual se decidió ampliar la oportunidad laboral a todos los habitantes de la ciudad.

El proyecto de coches eléctricos responde a la necesidad de cumplir con la ley de protección animal en Cartagena y busca posicionar a la ciudad como referente nacional en turismo responsable.

Los nuevos conductores actuarán como anfitriones turísticos, por lo que se requiere que tengan conocimientos históricos de la ciudad y habilidades de atención al cliente.