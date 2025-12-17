Alerta por instalación de cilindro en el intercambiador Aguas Claras, en Aguachica

Las autoridades en el departamento del Cesar confirmaron este miércoles la instalación de un cilindro en el intercambiador Aguas Claras, ubicado a 4 kilómetros de Aguachica.

El hecho habría sido perpetrado en horas de la madrugada por presuntos guerrilleros del ELN, generando alarma en la región. El intercambiador es un punto estratégico que conecta la Costa Atlántica con el interior del país, además de servir como vía de comunicación hacia Norte de Santander.

Ejército realiza inspección y cierre preventivo de la vía

Durante la mañana, un grupo antiexplosivos del Ejército Nacional adelanta la inspección y reconocimiento perimétrico del sector. Las autoridades determinaron el cierre temporal de la vía en sentido Costa–Interior del país, con el objetivo de facilitar las labores de verificación y evitar riesgos para la población civil.

Riesgo para la movilidad y seguridad en el Cesar

El hallazgo del artefacto explosivo ha generado preocupación entre los habitantes y transportadores que transitan por este corredor vial. El Ejército busca garantizar que no se registren acciones que comprometan la seguridad de los ciudadanos mientras se neutraliza la amenaza.

Este hecho se suma a las recientes alertas de seguridad en el departamento del Cesar, donde las autoridades mantienen operativos permanentes para contrarrestar acciones violentas de grupos armados ilegales.