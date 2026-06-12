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Caso Blessd: no aceptó cargos y la Fiscalía pide medida de aseguramiento en cárcel

El artista urbano es imputado por secuestro extorsivo y tiene otra investigación en curso.

Blessd no acepta cargos y la Fiscalía pide cárcel
Foto: Tomada del video

Noticias RCN

junio 12 de 2026
01:37 p. m.
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Stephen Mesa Londoño, conocido en el mundo artístico como Blessd, un cantante de género urbano, fue procesado por la Fiscalía por el presunto secuestro con fines extorsivos contra otro cantante.

Blessd fue imputado por presunto secuestro extorsivo: ¿Qué ocurrió en la audiencia?
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Según la investigación, Blessd, junto a su mánager y otras personas, citaron al estudio de grabación en el sector de El Poblado, en Medellín, en junio de 2022 a un imitador y otras personas, quienes, según su denuncia, fueron retenidos y amenazados incluso con un arma de fuego, debido a presentaciones artísticas remuneradas.

La fiscal del caso durante la audiencia señaló que los implicados realizaron el comportamiento "con dolo directo de primer grado, como coautores en la conducta delictiva, pues sabían que por encargo y obedeciendo el interés del señor Steven Mesa Londoño, retenían a la víctima en contra de su voluntad, violando con ello la libertad y autonomía personal".

Blessd anunció el nacimiento de su primer hijo tras ser imputado por presunto secuestro extorsivo
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Agregó que el objetivo era que "firmara en su favor el documento privado donde el imitador que él representaba se comprometía a no seguir imitándolo".

La víctima fue agredida físicamente

La Fiscalía detalló que con el fin de obligar a la víctima a firmar el documento, el acusado "lo agredió físicamente pegándole en la cara, le arrebató su celular por más de media hora, lo retenía impidiéndole por fuerza física que se levantara".

El ente acusador pidió enviarlo a la cárcel y reveló también que contra Blessd cursan y otras investigaciones activas por una presunta amenaza.

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