Caso Blessd: no aceptó cargos y la Fiscalía pide medida de aseguramiento en cárcel

Stephen Mesa Londoño, conocido en el mundo artístico como Blessd, un cantante de género urbano, fue procesado por la Fiscalía por el presunto secuestro con fines extorsivos contra otro cantante.

Según la investigación, Blessd, junto a su mánager y otras personas, citaron al estudio de grabación en el sector de El Poblado, en Medellín, en junio de 2022 a un imitador y otras personas, quienes, según su denuncia, fueron retenidos y amenazados incluso con un arma de fuego, debido a presentaciones artísticas remuneradas.

La fiscal del caso durante la audiencia señaló que los implicados realizaron el comportamiento "con dolo directo de primer grado, como coautores en la conducta delictiva, pues sabían que por encargo y obedeciendo el interés del señor Steven Mesa Londoño, retenían a la víctima en contra de su voluntad, violando con ello la libertad y autonomía personal".

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Agregó que el objetivo era que "firmara en su favor el documento privado donde el imitador que él representaba se comprometía a no seguir imitándolo".

La víctima fue agredida físicamente

La Fiscalía detalló que con el fin de obligar a la víctima a firmar el documento, el acusado "lo agredió físicamente pegándole en la cara, le arrebató su celular por más de media hora, lo retenía impidiéndole por fuerza física que se levantara".

El ente acusador pidió enviarlo a la cárcel y reveló también que contra Blessd cursan y otras investigaciones activas por una presunta amenaza.