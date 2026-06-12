Bolívar, Córdoba, Sucre y La Guajira estarían en riesgo por El Niño: Cruz Roja Colombiana

Tras varios meses de seguimiento a las predicciones, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó que las condiciones tipo El Niño ya tienen presencia en el Océano Pacífico ecuatorial. La alerta reactiva la preocupación en distintos sectores por los impactos que podría traer este evento climático.

Carlos Pinzón, gestor de cambio climático de la Cruz Roja Colombiana, advirtió que “posiblemente a final de este año tengamos una categoría de Niño muy fuerte, entre fuerte y muy fuerte”, lo que coincide con la temporada de menos lluvias en gran parte de la región Caribe y Andina.

Regiones con mayor riesgo

De acuerdo con Pinzón, los departamentos más expuestos serían Bolívar, Córdoba, Sucre y La Guajira, además de zonas del Valle del Cauca y el Valle del Magdalena. “Podrían tener esa afectación, especialmente estas dos regiones”, señaló.

La Cruz Roja activó un protocolo de acción temprana para identificar los territorios más vulnerables y coordinar con las seccionales y las unidades de gestión del riesgo. Entre las medidas se incluyen kits para el tratamiento de agua, apoyo al sector agropecuario y campañas de comunicación comunitaria sobre saneamiento e higiene.

Impactos y coordinación institucional

El gestor de cambio climático subrayó que los efectos del fenómeno podrían sentirse en sectores clave como energía, salud, recursos hídricos e infraestructura. “Algo muy importante es el sector agropecuario y forestal, con riesgos de incendios, reducción de caudales y afectación de cultivos”, explicó.

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Pinzón destacó la necesidad de trabajar de manera articulada con la Defensa Civil, los bomberos y organismos de gestión del riesgo. “Es importante tener esa alineación para el trabajo mancomunado en cada uno de los departamentos”, dijo.

Según los pronósticos, la fase de maduración del fenómeno se presentaría entre finales de 2026 e inicios de 2027, con una intensidad considerada muy fuerte. “El calor podría tener los efectos más significativos en gran parte del territorio nacional”, concluyó.