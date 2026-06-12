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Blessd anunció el nacimiento de su primer hijo tras ser imputado por presunto secuestro extorsivo

El cantante antioqueño sorprendió a sus fanáticos al compartir la esperada noticia en sus redes.

Foto: IG @blessd
Foto: IG @blessd

Noticias RCN

junio 12 de 2026
07:09 a. m.
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Stiven Mesa Londoño, más conocido artísticamente como Blessd, es tendencia nacional tras protagonizar algunas polémicas que han trascendido a las instancias legales.

En medio de la más reciente audiencia en la que el cantante y otras personas de su equipo de trabajo fueron imputados por presunto secuestro extorsivo, los fanáticos del paisa celebraron una de las mejores noticias para este.

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Blessd anunció el nacimiento de su hijo

La vida del antioqueño es motivo de conversación en las redes sociales y medios de comunicación en Colombia, pues este jueves 11 de junio anunció el nacimiento de su primer hijo varón.

La noticia la compartió al publicar una fotografía, en su cuenta oficial de Instagram, en donde se le observa sentado en la camilla de la clínica con su pequeño en brazos.

Así mismo, dejó ver otra fotografía en donde se le observa tomando la mano del recién nacido, quien llevaba puesto un body, pantalón y gorro de color blanco. Dentro del mismo post añadió una fotografía de su infancia cuando apenas tenía pocas horas de vida.

“Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día de mi vida (...) y yo no me voy a dejar, yo voy a ver a mi hijo crecer”, aseguró el cantante.

Blessd se pronuncia ante la decisión legal

Las redes sociales del paisa también se convirtieron en un espacio para que este pudiera pronunciarse sobre la situación legal que tanto él como su equipo de trabajo se encuentran atravesando al ser imputados por presunto secuestro extorsivo.

“Por qué la envidia a ustedes los consume, por qué los celos a ustedes los mata. Prefieren verme a mí sin un peso que salir a buscar su propia plata. Entiendes lo que te digo, no sé por qué les choca mi éxito. Quieren verme en el piso, quieren verme en el castigo. Salud por ustedes, ojalá esa envidia les mejore”.

“Ya no tengo moretones, pero ya nació mi hijo y el cura mis emociones, me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quería que tú llegaras, te estaba esperando hijo mío”, finalizó.

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Blessd no aceptó los cargos

El pasado jueves 11 de junio se llevó a cabo la audiencia virtual de imputación de cargos en donde la defensa del cantante argumentó que los hechos no permiten concluir que hubo un secuestro en junio del 2022.

Aunque Blessd y tres personas más fueron imputadas por presunto secuestro extorsivo, ninguno aceptó los cargos. El ente acusador solicitó al juez imponer medida de aseguramiento, pero esto finalmente no se decidió.

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