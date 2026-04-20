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Seis personas detenidas por hurto en Transmilenio: escondían celulares en su ropa

El operativo se desarrolló en la estación Jiménez, donde uniformados fueron alertados por la central de radio.

Transmilenio
FOTO: Transmilenio

Noticias RCN

abril 20 de 2026
05:04 p. m.
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La Policía Nacional capturó a seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, señaladas de cometer hurtos bajo la modalidad de cosquilleo en el sistema de transporte masivo Transmilenio.

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El operativo se desarrolló en la estación Jiménez, donde uniformados fueron alertados por la central de radio sobre varios individuos que estaban robando dentro de un vagón. Dos ciudadanos se acercaron a los policías y denunciaron haber sido víctimas de hurto.

Seguimiento y captura en un articulado

Con las características aportadas por las víctimas, los uniformados iniciaron un seguimiento por la ruta que habían tomado los sospechosos. Finalmente, lograron interceptarlos en uno de los buses articulados, donde se les hallaron cuatro celulares hurtados ocultos en sus prendas de vestir.

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Las víctimas identificaron plenamente a los detenidos como responsables del hecho, lo que permitió su captura inmediata.

Antecedentes y disposición judicial

Los capturados, cuyas edades oscilan entre los 25 y 41 años, presentaban anotaciones por diferentes delitos. Junto con los dispositivos recuperados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

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La Policía reiteró que estos operativos hacen parte de la estrategia para garantizar la seguridad de los usuarios del sistema y combatir las modalidades de hurto más frecuentes en el transporte público.

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