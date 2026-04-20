Carmen Villalobos rompió el silencio tras tragedia en rodaje en Bogotá

El ambiente de celebración de los Premios India Catalina se vio abruptamente opacado por una tragedia ocurrida en Bogotá que sacudió a la industria audiovisual.

Mientras el país seguía de cerca la gala, la noticia de un violento ataque durante el rodaje de novela colombiana generó conmoción inmediata, especialmente por las víctimas vinculadas al equipo de producción.

El hecho, registrado el 18 de abril en el sector de Los Laches, dejó tres personas muertas tras un ataque con arma blanca que derivó en una riña.

Según información preliminar de la Policía Metropolitana, el agresor atacó sin previo aviso, lo que provocó la intervención de otras personas y una escalada de violencia en cuestión de minutos.

¿Cómo reaccionó Carmen Villalobos tras la tragedia?

La actriz Carmen Villalobos, protagonista de la serie, expresó públicamente su dolor en medio de la ceremonia. Visiblemente afectada, dedicó unas palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales:

Hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy. Mis sentimiento está con las familias de los compañeros de producción.

Posteriormente, la actriz reiteró su solidaridad a través de Instagram, donde dedicó un mensaje a las víctimas. Su pronunciamiento se convirtió en uno de los más compartidos, en medio de una ola de reacciones bajo el lema “Silencio en el set”, tendencia que reunió a actores, técnicos y seguidores.

Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy. Mi corazón está con las familias de producción. Les dedico esto de aquí hasta el cielo, mencionó, entre lágrimas.

¿Qué se sabe del ataque en el set de grabación?

Las autoridades y cámaras de seguridad revelaron que el ataque ocurrió en vía pública, en la zona donde se realizaban grabaciones.

El caso continúa bajo investigación, mientras crece la preocupación por la seguridad en espacios urbanos.