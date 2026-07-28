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Bloqueos en la Autopista Sur afectan el tráfico vehicular y a miles de personas en límites entre Bogotá y Soacha

Por una protesta de comerciantes de Soacha están fuera de servicio varias estaciones de Transmilenio.

Por una protesta de comerciantes de Soacha están fuera de servicio varias estaciones de Transmilenio.
Foto: Tomada del video

Noticias RCN

julio 28 de 2026
06:59 p. m.
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Una protesta de comerciantes del municipio de Soacha, Cundinamarca, impide el paso de vehículos particulares y de Transmilenio en ambos sentidos de la Autopista Sur, en límites con Bogotá.

Desde las 5:50 de la tarde estuvieron cerradas las estaciones Bosa, Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo. Miles de personas, especialmente trabajadores y estudiantes, no tuvieron más alternativa que caminar para retornar a sus casas.

Sobre las 6:58 p.m. la operación retornó a su normalidad en las estaciones y recorridos.

Hay que recuperar la movilidad de inmediato: alcalde de Soacha

A través de la red social X, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, aseguró que ya dio instrucciones a la Policía para que sea recuperada la movilidad en la Autopista Sur y dijo que su administración está abierta al diálogo.

"Hoy pretenden bloquear la Autopista Sur y afectar a quienes trabajan y regresan a casa, reclamando garantías que ellos mismos rompieron".

Agregó que los comerciantes han incumplido los compromisos y eso no debe pagarlo la comunidad.

"¡Los soachunos no pueden pagar el incumplimiento de otros! Los horarios nocturnos se ampliaron bajo compromisos claros de convivencia, ruido, aseo y responsabilidad. Esos compromisos fueron incumplidos por comerciantes, no por la comunidad".

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