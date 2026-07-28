Bloqueos en la Autopista Sur afectan el tráfico vehicular y a miles de personas en límites entre Bogotá y Soacha
Por una protesta de comerciantes de Soacha están fuera de servicio varias estaciones de Transmilenio.
Noticias RCN
06:59 p. m.
Una protesta de comerciantes del municipio de Soacha, Cundinamarca, impide el paso de vehículos particulares y de Transmilenio en ambos sentidos de la Autopista Sur, en límites con Bogotá.
Desde las 5:50 de la tarde estuvieron cerradas las estaciones Bosa, Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo. Miles de personas, especialmente trabajadores y estudiantes, no tuvieron más alternativa que caminar para retornar a sus casas.
Sobre las 6:58 p.m. la operación retornó a su normalidad en las estaciones y recorridos.
Hay que recuperar la movilidad de inmediato: alcalde de Soacha
A través de la red social X, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, aseguró que ya dio instrucciones a la Policía para que sea recuperada la movilidad en la Autopista Sur y dijo que su administración está abierta al diálogo.
"Hoy pretenden bloquear la Autopista Sur y afectar a quienes trabajan y regresan a casa, reclamando garantías que ellos mismos rompieron".
Agregó que los comerciantes han incumplido los compromisos y eso no debe pagarlo la comunidad.
"¡Los soachunos no pueden pagar el incumplimiento de otros! Los horarios nocturnos se ampliaron bajo compromisos claros de convivencia, ruido, aseo y responsabilidad. Esos compromisos fueron incumplidos por comerciantes, no por la comunidad".