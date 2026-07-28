CANAL RCN
Colombia

Así cogieron al hombre que asesinó de 42 puñaladas a su pareja en Tuluá, Valle

Después de siete meses siguiéndole la pista, las autoridades capturaron al presunto responsable de un atroz feminicidio en una vivienda en Tuluá.

Así cogieron al hombre que asesinó de 42 puñaladas a su pareja en Tuluá, Valle
Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
06:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Fiscalía a un hombre de 33 años por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su compañera sentimental, en Tuluá, Valle del Cauca, horas antes de celebrar la Navidad en 2025.

VIDEO del momento exacto del feminicidio de Mayerly Olaya a manos del compañero que la acosaba
RELACIONADO

VIDEO del momento exacto del feminicidio de Mayerly Olaya a manos del compañero que la acosaba

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el procesado habría atacado con un arma cortopunzante en 42 oportunidades a la víctima, una mujer de 39 años, en una vivienda ubicada en el barrio Las Palmas.

Las múltiples heridas causadas con arma blanca acabaron con la vida de la mujer en el interior de la casa en la que residían juntos. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el lugar de los hechos.

Torturado y con puñaladas hallaron el cuerpo que sería de Camila Potosí: tenía 8 meses de embarazo
RELACIONADO

Torturado y con puñaladas hallaron el cuerpo que sería de Camila Potosí: tenía 8 meses de embarazo

Después de siete meses capturaron a feminicida de Tuluá

El caso permaneció bajo investigación durante más de siete meses hasta que servidores del CTI con apoyo de la Policía Nacional, lograron localizar y capturar al presunto responsable el pasado 22 de julio de 2026.

La captura se realizó en un establecimiento de comercio ubicado en la vereda El Espejo del municipio de Bello, Antioquia, a cientos de kilómetros del lugar donde ocurrió el crimen, y donde se habría establecido mientras huía de la justicia.

Mató de 68 puñaladas a Natalia Santodomingo, una mujer trans en Cajicá, y podría quedar libre
RELACIONADO

Mató de 68 puñaladas a Natalia Santodomingo, una mujer trans en Cajicá, y podría quedar libre

Envían a la cárcel al hombre que asesinó a su esposa de 42 puñaladas

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó al señalado asesino el delito de feminicidio agravado.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó las pruebas recopiladas durante la investigación que vinculan al procesado con el homicidio de su pareja sentimental.

Posteriormente, un juez de control de garantías acogió la solicitud presentada por la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para el presunto feminicida, quien deberá enfrentar el proceso judicial privado de su libertad mientras avanza la investigación y se desarrolla el juicio correspondiente.

El presunto feminicida de Rosa Mayerly la acosaba y la seguía constantemente
RELACIONADO

El presunto feminicida de Rosa Mayerly la acosaba y la seguía constantemente

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio del Trabajo

Abelardo de la Espriella nombró a Natalia López como nueva ministra de Trabajo: ¿Quién es?

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema revocó absolución de mujer trans que besó a un niño en Medellín: esta es la nueva condena

Fiscalía General de la Nación

Colombia y Francia refuerzan cooperación judicial contra la trata de personas

Otras Noticias

Radamel Falcao García

Falcao estaría a un paso de firmar con este club: "matriculó a sus hijos ya"

Revelaron el club donde jugaría Falcao tras salir de Millonarios: tiene nuevo títulos en su historia.

Contenido Patrocinado

OPPO presenta la nueva Serie Reno16 con funciones revolucionarias de fotografía e innovador diseño de planetas 3D

La Serie Reno16 se diferencia al contar con un set de cámaras de 50MP cada una, como su selfie ultra gran angular con un campo de visión de 100 grados.

Ministerio de Salud

Colombia activa la 'Vacunatón Escolar' ante el riesgo de enfermedades prevenibles

Comercio

Supersolidaria aclara qué pasará con Droguerías La Rebaja tras conocerse la crisis de Copservir

Japón

Video captó la reacción de un grupo de gatos a segundos del terremoto de 7,1 en Japón