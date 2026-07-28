Así cogieron al hombre que asesinó de 42 puñaladas a su pareja en Tuluá, Valle

En las últimas horas, la Fiscalía a un hombre de 33 años por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su compañera sentimental, en Tuluá, Valle del Cauca, horas antes de celebrar la Navidad en 2025.

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De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el procesado habría atacado con un arma cortopunzante en 42 oportunidades a la víctima, una mujer de 39 años, en una vivienda ubicada en el barrio Las Palmas.

Las múltiples heridas causadas con arma blanca acabaron con la vida de la mujer en el interior de la casa en la que residían juntos. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el lugar de los hechos.

Después de siete meses capturaron a feminicida de Tuluá

El caso permaneció bajo investigación durante más de siete meses hasta que servidores del CTI con apoyo de la Policía Nacional, lograron localizar y capturar al presunto responsable el pasado 22 de julio de 2026.

La captura se realizó en un establecimiento de comercio ubicado en la vereda El Espejo del municipio de Bello, Antioquia, a cientos de kilómetros del lugar donde ocurrió el crimen, y donde se habría establecido mientras huía de la justicia.

Envían a la cárcel al hombre que asesinó a su esposa de 42 puñaladas

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó al señalado asesino el delito de feminicidio agravado.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó las pruebas recopiladas durante la investigación que vinculan al procesado con el homicidio de su pareja sentimental.

Posteriormente, un juez de control de garantías acogió la solicitud presentada por la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para el presunto feminicida, quien deberá enfrentar el proceso judicial privado de su libertad mientras avanza la investigación y se desarrolla el juicio correspondiente.