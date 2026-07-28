¿Una mujer embarazada puede viajar en moto? Esto dice la ley en Colombia

El caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años que desapareció en Cali cuando tenía ocho meses de embarazo y posteriormente fue hallada sin vida, volvió a poner sobre la mesa un interrogante que suele surgir en este tipo de situaciones.

De acuerdo con las autoridades, la mujer fue vista por última vez como pasajera de una motocicleta conducida por otra mujer.

A este hecho se suma el reciente accidente ocurrido en Bogotá, donde una mujer embarazada murió tras caer de una motocicleta y ser arrollada por una volqueta. Ambos casos despertaron dudas sobre si en Colombia existe alguna norma que prohíba a las mujeres gestantes movilizarse en este tipo de vehículo.

¿La ley prohíbe que una mujer embarazada viaje en motocicleta?

La respuesta es no. El Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) no establece ninguna prohibición para que una mujer embarazada conduzca o viaje como pasajera en una motocicleta.

Asimismo, el artículo 96, modificado por la Ley 2251 de 2022, fija las reglas para la circulación de motocicletas y permite llevar un acompañante, siempre que utilice casco y los elementos de protección exigidos. En ninguna parte de la norma se hace una excepción relacionada con el embarazo.

Incluso, el Ministerio de Transporte ha aclarado mediante un concepto jurídico que no existe una disposición nacional que prohíba transportar mujeres embarazadas en motocicleta, por lo que ninguna autoridad puede imponer una restricción de este tipo sin que exista una ley que la respalde.

¿Por qué los médicos recomiendan evitar este medio de transporte?

Aunque la legislación no lo prohíbe, los especialistas en obstetricia coinciden en que viajar en motocicleta durante el embarazo implica riesgos importantes, especialmente en el segundo y tercer trimestre o cuando el embarazo es considerado de alto riesgo.

Las principales recomendaciones médicas buscan prevenir lesiones derivadas de caídas, impactos o las constantes vibraciones del vehículo, situaciones que podrían afectar tanto a la madre como al bebé.

Por esa razón, los expertos aconsejan optar por medios de transporte más seguros siempre que sea posible.