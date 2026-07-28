Angie Rodríguez demandará a Petro ante la Comisión de Acusaciones

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, anunció que presentará una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La decisión surge tras las declaraciones de Rodríguez en entrevista con Noticias RCN, donde reveló un presunto plan para transferir un billón de pesos de su entidad a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el fin de realizar contrataciones exprés.

Defensa a cargo de Wilson Ruiz

La representación legal de Rodríguez estará en manos del abogado y exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien confirmó que acompañará a la exfuncionaria en cada uno de los procesos. Ruiz, cercano al presidente electo Abelardo de la Espriella y excandidato al Senado por Salvación Nacional, aseguró: “Angie no está sola y la acompañaremos jurídicamente”.

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Dentro de las denuncias que se radicarán este miércoles 29 de julio figuran acusaciones por calumnia e injuria, persecución y agresión verbal por parte del presidente Petro contra Rodríguez, según explicó la defensa.

Amenazas de muerte en la Fiscalía

Además, el equipo jurídico incluirá en la denuncia las presuntas amenazas de muerte recibidas por la exdirectora del Dapre, las cuales serán presentadas ante la Fiscalía General de la Nación. Rodríguez había manifestado públicamente que buscaba un abogado para su defensa, confirmando ahora que será acompañada por Ruiz en este proceso.

El caso se suma a la tensión política generada por las denuncias de corrupción en el manejo de recursos públicos y abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el actual gobierno y quienes han decidido revelar irregularidades.