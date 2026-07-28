CANAL RCN
Colombia

Angie Rodríguez demandará a Petro ante la Comisión de Acusaciones

Dentro de las denuncias que serán radicadas figuran acusaciones por calumnia e injuria, persecución y agresión verbal por parte del presidente Petro.

Fotos: Dapre y Noticias RCN

Noticias RCN

julio 28 de 2026
06:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, anunció que presentará una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Exclusivo | Angie Rodríguez alerta por los recursos del Fondo de Adaptación y denuncia "bodegas" en el gobierno
RELACIONADO

Exclusivo | Angie Rodríguez alerta por los recursos del Fondo de Adaptación y denuncia "bodegas" en el gobierno

La decisión surge tras las declaraciones de Rodríguez en entrevista con Noticias RCN, donde reveló un presunto plan para transferir un billón de pesos de su entidad a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el fin de realizar contrataciones exprés.

Defensa a cargo de Wilson Ruiz

La representación legal de Rodríguez estará en manos del abogado y exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien confirmó que acompañará a la exfuncionaria en cada uno de los procesos. Ruiz, cercano al presidente electo Abelardo de la Espriella y excandidato al Senado por Salvación Nacional, aseguró: “Angie no está sola y la acompañaremos jurídicamente”.

Comunidad médica rechaza declaraciones de Petro sobre incapacidad de Angie Rodríguez
RELACIONADO

Comunidad médica rechaza declaraciones de Petro sobre incapacidad de Angie Rodríguez

Dentro de las denuncias que se radicarán este miércoles 29 de julio figuran acusaciones por calumnia e injuria, persecución y agresión verbal por parte del presidente Petro contra Rodríguez, según explicó la defensa.

Amenazas de muerte en la Fiscalía

Además, el equipo jurídico incluirá en la denuncia las presuntas amenazas de muerte recibidas por la exdirectora del Dapre, las cuales serán presentadas ante la Fiscalía General de la Nación. Rodríguez había manifestado públicamente que buscaba un abogado para su defensa, confirmando ahora que será acompañada por Ruiz en este proceso.

“He decidido actuar penalmente contra Angie Rodríguez”: presidente Petro anuncia acciones tras polémica
RELACIONADO

“He decidido actuar penalmente contra Angie Rodríguez”: presidente Petro anuncia acciones tras polémica

El caso se suma a la tensión política generada por las denuncias de corrupción en el manejo de recursos públicos y abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el actual gobierno y quienes han decidido revelar irregularidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Así cogieron al hombre que asesinó de 42 puñaladas a su pareja en Tuluá, Valle

Ministerio del Trabajo

Abelardo de la Espriella nombró a Natalia López como nueva ministra de Trabajo: ¿Quién es?

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema revocó absolución de mujer trans que besó a un niño en Medellín: esta es la nueva condena

Otras Noticias

Automovilismo

¿Una mujer embarazada puede viajar en moto? Esto dice la ley en Colombia

¿Una mujer embarazada puede viajar en motocicleta en Colombia? Conozca qué dice la ley, si existe alguna prohibición y qué recomiendan los médicos.

Karol G

Karol G enfrentó falla mecánica durante el tercer concierto de su gira mundial

La antioqueña ya ha sido protagonista de memes tras enfrentar una falla durante su última presentación en Chicago.

Radamel Falcao García

Falcao estaría a un paso de firmar con este club: "matriculó a sus hijos ya"

Ministerio de Salud

Colombia activa la 'Vacunatón Escolar' ante el riesgo de enfermedades prevenibles

Japón

Video captó la reacción de un grupo de gatos a segundos del terremoto de 7,1 en Japón