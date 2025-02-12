Bogotá alista resolución para ampliar el horario de rumba: ¿Hasta qué hora irá?

Noticias RCN conoció que la Alcaldía Mayor de Bogotá se encuentra alistando una resolución que habilitaría el horario extendido de rumba hasta las 5 de la mañana en 19 zonas de la ciudad, una medida que comenzaría a aplicarse el 15 de diciembre y que ha generado reacciones divididas entre comerciantes y autoridades locales.

Bogotá alista resolución para ampliar horario de rumba

Según informó el secretario de Gobierno, en conversaciones recientes, el número de zonas podría ampliarse de 19 a 21.

La resolución, que será presentada en los próximos días, incluye parámetros específicos de monitoreo y evaluación semestral para determinar la continuidad de la medida.

Cabe mencionar que la administración distrital ha establecido tres criterios fundamentales para la implementación.

“¿Qué se ha tenido en cuenta? Primero, situaciones de seguridad. Segundo, rutas seguras que las personas que van a rumbear hasta las 5 de la mañana puedan hacerlo, y también puedan después dirigirse a sus casas. Tercero, colaboración estrecha entre los dueños de los establecimientos y la administración distrital”, indicó Gustavo Quintero, secretario Distrital de Gobierno.

Sin embargo, la decisión no ha sido bien recibida por todos los sectores. Algunos comerciantes de zonas excluidas de la medida, que han participado en mesas de trabajo con la Alcaldía para recuperar el horario que se mantuvo durante años, expresaron su inconformidad.

“Nos queda como la sensación de que esto es un acuerdo que se hizo a puerta cerrada para incluir algunas zonas y que deje de haber esa presión que hay sobre la administración”, manifestó Fernando Bastidas, representante de bares unidos de Colombia.

Por su parte, Andrea Feo, representante del gremio nocturno, propuso trabajar esta propuesta “a puerta abierta, socialicen los decretos y permitan que los diferentes líderes estemos allí”.

Gremios y Distrito debaten extender el horario de rumba en Bogotá

Entretanto, la Personería de Bogotá intervino en el debate, haciendo un llamado a mantener el diálogo entre las partes involucradas.

“Vamos a continuar haciendo estos ejercicios participativos para, juntamente con la administración, hacer una valoración de estas inquietudes que se tienen frente a la extensión del horario”, aseguró Andrés Castro, personero de Bogotá.

Entre las zonas que no estarían contempladas en la resolución inicial se encuentran Galerías, la zona de la Avenida Primera de Mayo y el sector de Normandía, lo que ha incrementado el malestar entre los comerciantes de estos sectores tradicionales de la vida nocturna bogotana.