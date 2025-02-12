CANAL RCN
Colombia Video

Bogotá alista resolución para ampliar el horario de rumba: ¿Hasta qué hora irá?

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, brindó detalles sobre cómo funcionaría la medida que será presentada en los próximos días.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
04:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció que la Alcaldía Mayor de Bogotá se encuentra alistando una resolución que habilitaría el horario extendido de rumba hasta las 5 de la mañana en 19 zonas de la ciudad, una medida que comenzaría a aplicarse el 15 de diciembre y que ha generado reacciones divididas entre comerciantes y autoridades locales.

Ladrón fue abatido por la Policía de Bogotá en intento de raponazo: víctima también falleció
RELACIONADO

Ladrón fue abatido por la Policía de Bogotá en intento de raponazo: víctima también falleció

Bogotá alista resolución para ampliar horario de rumba

Según informó el secretario de Gobierno, en conversaciones recientes, el número de zonas podría ampliarse de 19 a 21.

La resolución, que será presentada en los próximos días, incluye parámetros específicos de monitoreo y evaluación semestral para determinar la continuidad de la medida.

Cabe mencionar que la administración distrital ha establecido tres criterios fundamentales para la implementación.

“¿Qué se ha tenido en cuenta? Primero, situaciones de seguridad. Segundo, rutas seguras que las personas que van a rumbear hasta las 5 de la mañana puedan hacerlo, y también puedan después dirigirse a sus casas. Tercero, colaboración estrecha entre los dueños de los establecimientos y la administración distrital”, indicó Gustavo Quintero, secretario Distrital de Gobierno.

Sin embargo, la decisión no ha sido bien recibida por todos los sectores. Algunos comerciantes de zonas excluidas de la medida, que han participado en mesas de trabajo con la Alcaldía para recuperar el horario que se mantuvo durante años, expresaron su inconformidad.

“Nos queda como la sensación de que esto es un acuerdo que se hizo a puerta cerrada para incluir algunas zonas y que deje de haber esa presión que hay sobre la administración”, manifestó Fernando Bastidas, representante de bares unidos de Colombia.

Por su parte, Andrea Feo, representante del gremio nocturno, propuso trabajar esta propuesta “a puerta abierta, socialicen los decretos y permitan que los diferentes líderes estemos allí”.

Gremios y Distrito debaten extender el horario de rumba en Bogotá

Entretanto, la Personería de Bogotá intervino en el debate, haciendo un llamado a mantener el diálogo entre las partes involucradas.

TransMilenio entregará más de 764.000 pasajes gratis en diciembre: ¿Quiénes serán los beneficiados?
RELACIONADO

TransMilenio entregará más de 764.000 pasajes gratis en diciembre: ¿Quiénes serán los beneficiados?

“Vamos a continuar haciendo estos ejercicios participativos para, juntamente con la administración, hacer una valoración de estas inquietudes que se tienen frente a la extensión del horario”, aseguró Andrés Castro, personero de Bogotá.

Entre las zonas que no estarían contempladas en la resolución inicial se encuentran Galerías, la zona de la Avenida Primera de Mayo y el sector de Normandía, lo que ha incrementado el malestar entre los comerciantes de estos sectores tradicionales de la vida nocturna bogotana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio del Interior

Gobierno radicó proyecto que castigaría con cárcel el porte y fabricación de fentanilo

Ejército Nacional

La misteriosa pista en el asesinato de una teniente a manos de un capitán: abogado la reveló

Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño confirma su renuncia al Centro Democrático

Otras Noticias

Wílmar Roldán

Wilmar Roldán causó polémica con su respuesta al ser comparado con Óscar Julián Ruiz

Wilmar Roldán fue tendencia en redes sociales luego de su respuesta tras ser comparado con Óscar Julián Ruiz.

Artistas

María Esther Panesso hace historia en el Salón de Otoño de París

La artista colombiana María Esther Panesso Mercado, acaba de alcanzar un hito histórico al convertirse en la tercera colombiana en exponer en los 122 años del prestigioso Salón de Otoño de París.

Dólar

Dólar tuvo importante remonte en Colombia: así cerró su valor HOY 2 de diciembre

Estados Unidos

Venezuela reabrió su espacio aéreo para vuelos de deportación desde EE. UU.

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta