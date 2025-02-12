CANAL RCN
Economía

TransMilenio entregará más de 764.000 pasajes gratis en diciembre: ¿Quiénes serán los beneficiados?

La Administración Distrital anunció recarga masiva de pasajes gratuitos para diciembre: más de 764.000 bogotanos serán apoyados.

Pasajes Transmilenio.
Pasajes Transmilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
08:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la temporada decembrina, la Administración Distrital confirmó que TransMilenio brindará más de 764.000 pasajes gratuitos como parte del ciclo final del programa de apoyos a la movilidad que opera bajo la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

VIDEO | Conductor de Transmilenio detuvo su ruta para expulsar a pasajeros que iban con mascotas
RELACIONADO

VIDEO | Conductor de Transmilenio detuvo su ruta para expulsar a pasajeros que iban con mascotas

Esta nueva entrega marca el cierre del undécimo mes consecutivo en el que la ciudad financia desplazamientos para poblaciones con mayores dificultades económicas y sociales.

¿Cómo se distribuirán los pasajes de TransMilenio y qué grupos recibirán el beneficio?

Según la Secretaría de Integración Social, el Distrito destinó más de $10.000 millones para cubrir la demanda de diciembre.

El paquete de apoyos está dirigido principalmente a tres segmentos: adultos mayores, personas con discapacidad y hogares clasificados en pobreza extrema o moderada por el Sisbén.

En el caso de la población mayor de 62 años, están asignados cerca de $3.230 millones para impactar a más de 357.000 usuarios.

Para las personas con discapacidad, la inversión asciende a $2.753 millones, beneficiando a unos 162.000 ciudadanos. Por su parte, quienes pertenecen a los grupos A y B del Sisbén recibirán una cobertura cercana a los 243.000 usuarios, respaldada por una inversión de $4.328 millones.

Precios de pasajes del TransMilenio y SITP subirían en 2026: así quedarían las nuevas tarifas
RELACIONADO

Precios de pasajes del TransMilenio y SITP subirían en 2026: así quedarían las nuevas tarifas

Los recursos acumulados durante 2025 para sostener estos apoyos superan los $134.800 millones, una cifra que evidencia la magnitud del programa y su consolidación como mecanismo clave para facilitar el acceso al transporte público en Bogotá.

¿Qué deben hacer los usuarios para activar el beneficio en TransMilenio?

Para acceder a los viajes gratuitos, es obligatorio contar con una tarjeta TuLlave personalizada, la cual permite identificar al beneficiario y adjudicar los pasajes según su perfil.

La activación puede realizarse directamente en las taquillas del sistema o por medio de los dispensadores automáticos en estaciones y portales, donde se debe escoger la opción de subsidios dentro del menú virtual.

Bogotanos se despedirán de tradicional conjunto residencial por megaproyecto de Transmilenio
RELACIONADO

Bogotanos se despedirán de tradicional conjunto residencial por megaproyecto de Transmilenio

La Administración recordó que, entre febrero y octubre, más de 644.000 personas han usado efectivamente sus beneficios, aunque alrededor de 730.000 han sido suspendidas por no activar los apoyos, como parte del control que busca garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente usan el sistema.

Los bogotanos podrán consultar si hacen parte de los beneficiarios a través del portal de Integración Social, sus líneas de atención o los puntos presenciales habilitados en la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Precio del dólar en Colombia hoy 2 de diciembre: importante alteración de la divisa

Automovilismo

Comenzó el pico y placa para motos en 20 municipios: horarios, reglas y multas

Tiquetes aéreos

Alianza entre aerolínea y empresa de telefonía ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes

Otras Noticias

Gobierno Nacional

¿Por qué la Fiscalía pidió casa por cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla?

Los dos exministros del círculo cercano del presidente Gustavo Petro son señalados de liderar una red criminal para corromper congresistas y aprobar las reformas.

Astrología

Vidente lanza impactante predicción sobre las sedes del Mundial 2026

Muchos usuarios expresaron preocupación y sorpresa ante la predicción.

Guatemala

Falleció presentadora y exreina de belleza a los 28 años

Mundial de fútbol

Cambios importantes para el sorteo del Mundial 2026: Colombia, atento al nuevo formato de FIFA

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud