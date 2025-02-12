TransMilenio entregará más de 764.000 pasajes gratis en diciembre: ¿Quiénes serán los beneficiados?

En medio de la temporada decembrina, la Administración Distrital confirmó que TransMilenio brindará más de 764.000 pasajes gratuitos como parte del ciclo final del programa de apoyos a la movilidad que opera bajo la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Esta nueva entrega marca el cierre del undécimo mes consecutivo en el que la ciudad financia desplazamientos para poblaciones con mayores dificultades económicas y sociales.

¿Cómo se distribuirán los pasajes de TransMilenio y qué grupos recibirán el beneficio?

Según la Secretaría de Integración Social, el Distrito destinó más de $10.000 millones para cubrir la demanda de diciembre.

El paquete de apoyos está dirigido principalmente a tres segmentos: adultos mayores, personas con discapacidad y hogares clasificados en pobreza extrema o moderada por el Sisbén.

En el caso de la población mayor de 62 años, están asignados cerca de $3.230 millones para impactar a más de 357.000 usuarios.

Para las personas con discapacidad, la inversión asciende a $2.753 millones, beneficiando a unos 162.000 ciudadanos. Por su parte, quienes pertenecen a los grupos A y B del Sisbén recibirán una cobertura cercana a los 243.000 usuarios, respaldada por una inversión de $4.328 millones.

Los recursos acumulados durante 2025 para sostener estos apoyos superan los $134.800 millones, una cifra que evidencia la magnitud del programa y su consolidación como mecanismo clave para facilitar el acceso al transporte público en Bogotá.

¿Qué deben hacer los usuarios para activar el beneficio en TransMilenio?

Para acceder a los viajes gratuitos, es obligatorio contar con una tarjeta TuLlave personalizada, la cual permite identificar al beneficiario y adjudicar los pasajes según su perfil.

La activación puede realizarse directamente en las taquillas del sistema o por medio de los dispensadores automáticos en estaciones y portales, donde se debe escoger la opción de subsidios dentro del menú virtual.

La Administración recordó que, entre febrero y octubre, más de 644.000 personas han usado efectivamente sus beneficios, aunque alrededor de 730.000 han sido suspendidas por no activar los apoyos, como parte del control que busca garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente usan el sistema.

Los bogotanos podrán consultar si hacen parte de los beneficiarios a través del portal de Integración Social, sus líneas de atención o los puntos presenciales habilitados en la ciudad.