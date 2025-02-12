CANAL RCN
Colombia

Ladrón fue abatido por la Policía de Bogotá en intento de raponazo: víctima también falleció

La persona a la que trató de hurtar un celular resultó herida y falleció, minutos después, en el hospital al que fue trasladada en estado crítico.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
03:15 p. m.
Un nuevo intento de hurto, bajo la modalidad de raponazo, paralizó en la tarde del martes, 2 de diciembre, la calle 106 con carrera 19, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, hasta este punto de la localidad de Usaquén llegó un hombre que intentó rapar el teléfono celular de un hombre, de 29 años, a plena luz del día.

Un patrullero de la Policía que se encontraba en el sector habría tratado de detenerlo; lo que desencadenó una balacera en la que el presunto ladrón fue abatido y su víctima resultó herida; por lo que fue trasladada a un centro médico cercano, en donde, minutos mñas tarde falleció.

Se conocen más detalles sobre lo ocurrido:

En una actualización sobre lo ocurrido, las autoridades informaron que los ladrones, que se movilizaban en moto, cayeron durante la persecución.

Uno de ellos falleció en el lugar de los hechos por un impacto de bala y el otro, aunque herido en un brazo, fue capturado por las autoridades. Este último, según la Policía, es un menor de 16 años que habría disparado, en medio del forcejeo, contra la víctima.

En videos conocidos por Noticias RCN se ve en la zona, acordonada por las autoridades, a una persona siendo reanimada y a escasos metros el cuerpo de otra persona, cubierto por una tela de color azul.

“Se incautó el arma de fuego y la motocicleta de los delincuentes. La víctima, una personad e 29 años, sería estudiante de noveno semestre. Al parecer, querían hurrtar su celular y él opuso resistencia”, indicó el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho.

Y explicó que el 10 de noviembre se habían enfrentado a estos mismos delincuentes en la zona, con un intercambio de disparos, que obligó a priorizar el sector e instalar puestos fijos con los que atendieron la emergencia del martes.

24 horas antes se registró otra balacera en medio de un robo en Bogotá:

El día anterior, aunque en la localidad de Chapinero, se registró otra balacera cerca de un centro comercial al que habría ingresado cinco personas para robar una joyería.

De acuerdo con las autoridades, intimidaron a los trabajadores del lugar, rompieron una de las vitrinas con joyas avaluadas en 200 millones de pesos, tomaron lo que pudieron y escaparon.

Según el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante operativo de seguridad ciudadana #1: “En la huida, estos sujetos hacen unos disparos y, desafortunadamente, resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas. Se está recuperando en un centro asistencial; ya que su herida no reviste gravedad”.

