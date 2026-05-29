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'Pipatón', el jaguar insignia del Magdalena Medio, fue captado herido por cámaras trampa: esto se sabe

Autoridades ambientales advierten que podría haber sido víctima de trampas instaladas por cazadores ilegales.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
09:24 p. m.
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En el Magdalena Medio se registró nuevamente la aparición de Pipatón, uno de los jaguares más emblemáticos y protegidos de la región.

El felino fue registrado por cámaras trampa mientras recorría un corredor biológico, pero las imágenes encendieron las alarmas al mostrarlo cojeando y con aparentes afectaciones en una de sus extremidades.

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El avistamiento se produjo en una zona de conservación ubicada entre Barrancabermeja y Sabana de Torres, donde habitan varios ejemplares de esta especie y donde se han impulsado esfuerzos para garantizar su protección y la conectividad de los ecosistemas.

Cámaras trampa captaron a jaguar herido en el Magdalena Medio

Las imágenes obtenidas mediante sistemas de monitoreo instalados en el corredor biológico muestran a Pipatón desplazándose con dificultad por una zona de reserva.

Aunque aún no existe un diagnóstico definitivo sobre su estado de salud, las primeras observaciones apuntan a que tendría una lesión en una de sus patas.

La situación ha generado inquietud debido a la importancia que tiene este ejemplar para la conservación de la especie en la región.

¿Quién es Pipatón y por qué es tan importante?

Pipatón es un jaguar adulto ampliamente reconocido por las comunidades y organizaciones ambientales del Magdalena Medio.

Según los seguimientos realizados en la zona, sería el ejemplar dominante o alfa de un grupo de tres jaguares que se movilizan a través de un corredor ecológico que conecta diferentes áreas naturales y productivas, incluidos sectores con cultivos de palma.

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Su presencia es considerada un indicador clave de la salud ambiental del territorio, ya que los jaguares ocupan la cima de la cadena alimenticia y dependen de ecosistemas conservados para sobrevivir.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre sus heridas?

Las primeras evaluaciones apuntan a que el felino habría resultado afectado por una trampa instalada de manera ilegal.

Desde la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja señalan que en algunos sectores persiste un conflicto socioambiental relacionado con la caza ilegal de especies silvestres, especialmente de chigüiros.

Según las autoridades, algunos cazadores colocan trampas para capturar animales, pero estos dispositivos también terminan representando una amenaza para otras especies que habitan el mismo ecosistema.

Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, aseguró que los análisis preliminares realizados junto a especialistas apuntan a esa posibilidad.

Hemos identificado que lamentablemente ha sido víctima de un trampero. Es un conflicto socioambiental que tenemos en Barrancabermeja, fruto de contaminación y fruto de cazadores ilegales de chigüiros, que ponen en riesgo nada más y nada menos a un patriarca como es Pipatón, es el análisis que se viene haciendo con los biólogos en esta importante estación biológica.

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Las autoridades continúan evaluando las imágenes y recopilando información para determinar con mayor precisión qué provocó la lesión observada en el jaguar.

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