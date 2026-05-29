Así fueron las votaciones de la gran final de La Casa de los Famosos: vea los porcentajes que definieron todo

Después de casi cuatro meses de convivencia, estrategias, alianzas, polémicas y momentos emotivos, La Casa de los Famosos Colombia 2026 llegó a su fin. La gran final del reality dejó como ganador a Alejandro Estrada, quien logró conquistar al público y quedarse con el premio de 400 millones de pesos.

Desde las primeras semanas de competencia, el actor se convirtió en uno de los participantes más fuertes del programa. Su nombre apareció constantemente entre los favoritos de las votaciones y, en varias oportunidades, lideró los apoyos del público, algo que finalmente terminó siendo determinante para alcanzar la victoria.

La última gala reunió a los cuatro finalistas que lograron superar cada una de las eliminaciones y pruebas que marcaron la temporada: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino y Tebi. Cada uno llegó con una base sólida de seguidores, pero solo uno podía quedarse con el primer lugar.

Una final marcada por el respaldo de los televidentes

A diferencia de otras etapas del programa, en la gran final fueron los espectadores quienes tuvieron la última palabra. Durante varios días, los seguidores del reality votaron por su participante favorito para definir quién merecía llevarse el título.

Aunque todos los finalistas tuvieron momentos destacados a lo largo de la competencia, la disputa más fuerte terminó siendo entre Alejandro Estrada y Juanda Caribe. Ambos lograron consolidar comunidades muy activas en redes sociales y protagonizaron una de las finales más reñidas del formato.

La temporada 2026 también será recordada por las constantes sorpresas, los cambios en la dinámica del juego y la alta participación del público, que acompañó cada una de las galas desde el inicio hasta el desenlace.

Los porcentajes de la gran final de La Casa de los Famosos

Estos fueron los resultados finales de las votaciones que definieron al campeón del reality:

RELACIONADO LINK OFICIAL para ver EN VIVO la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Alejandro Estrada: 63,87% Juanda Caribe: 28,11% Valentino: 4,29% Tebi: 3,73 %

Con estos resultados, Alejandro Estrada se convirtió oficialmente en el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y en el nuevo dueño del premio mayor de 400 millones de pesos.