CANAL RCN
Tendencias

Así fueron las votaciones de la gran final de La Casa de los Famosos: vea los porcentajes que definieron todo

La Casa de los Famosos Colombia 2026 llegó a su fin y ya se conocen los porcentajes de la votación que definieron al ganador. Vea cómo quedaron Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino y Tebi en la gran final.

Así fueron las votaciones de la gran final de La Casa de los Famosos: vea los porcentajes que definieron todo

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
09:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de casi cuatro meses de convivencia, estrategias, alianzas, polémicas y momentos emotivos, La Casa de los Famosos Colombia 2026 llegó a su fin. La gran final del reality dejó como ganador a Alejandro Estrada, quien logró conquistar al público y quedarse con el premio de 400 millones de pesos.

La Casa de los Famosos 2026: cambios drásticos para la nueva temporada
RELACIONADO

La Casa de los Famosos 2026: cambios drásticos para la nueva temporada

Desde las primeras semanas de competencia, el actor se convirtió en uno de los participantes más fuertes del programa. Su nombre apareció constantemente entre los favoritos de las votaciones y, en varias oportunidades, lideró los apoyos del público, algo que finalmente terminó siendo determinante para alcanzar la victoria.

La última gala reunió a los cuatro finalistas que lograron superar cada una de las eliminaciones y pruebas que marcaron la temporada: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino y Tebi. Cada uno llegó con una base sólida de seguidores, pero solo uno podía quedarse con el primer lugar.

Una final marcada por el respaldo de los televidentes

A diferencia de otras etapas del programa, en la gran final fueron los espectadores quienes tuvieron la última palabra. Durante varios días, los seguidores del reality votaron por su participante favorito para definir quién merecía llevarse el título.

Así será la gran final de La casa de los famosos Colombia: hora y dónde ver EN VIVO
RELACIONADO

Así será la gran final de La casa de los famosos Colombia: hora y dónde ver EN VIVO

Aunque todos los finalistas tuvieron momentos destacados a lo largo de la competencia, la disputa más fuerte terminó siendo entre Alejandro Estrada y Juanda Caribe. Ambos lograron consolidar comunidades muy activas en redes sociales y protagonizaron una de las finales más reñidas del formato.

La temporada 2026 también será recordada por las constantes sorpresas, los cambios en la dinámica del juego y la alta participación del público, que acompañó cada una de las galas desde el inicio hasta el desenlace.

Los porcentajes de la gran final de La Casa de los Famosos

Estos fueron los resultados finales de las votaciones que definieron al campeón del reality:

LINK OFICIAL para ver EN VIVO la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026
RELACIONADO

LINK OFICIAL para ver EN VIVO la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026

  1. Alejandro Estrada: 63,87%
  2. Juanda Caribe: 28,11%
  3. Valentino: 4,29%
  4. Tebi: 3,73 %

Con estos resultados, Alejandro Estrada se convirtió oficialmente en el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y en el nuevo dueño del premio mayor de 400 millones de pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

OFICIAL: ¡Este es el GANADOR de La Casa de los Famosos Colombia 2026!

La casa de los famosos

ATENCIÓN: ¡hubo un FUERTE llamado de atención en la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2026!

La casa de los famosos

Así será la gran final de La casa de los famosos Colombia: hora y dónde ver EN VIVO

Otras Noticias

Animales

'Pipatón', el jaguar insignia del Magdalena Medio, fue captado herido por cámaras trampa: esto se sabe

Autoridades ambientales advierten que podría haber sido víctima de trampas instaladas por cazadores ilegales.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 29 de mayo de 2026

¡Ya se jugó el último sorteo del Super Astro Luna de este 29 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Salud mental

¿Dormir con ventilador toda la noche es bueno o malo? Esto dice la ciencia

Ecuador

Presidente de Ecuador anunció que eliminará la tasa de seguridad a productos colombianos

Millonarios

Este es el arquero que fue ofrecido a Millonarios para el 2026 II: ¿será el primer refuerzo?