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La Policía custodia 128 rutas logísticas para garantizar la entrega del material electoral

Más de 400.000 uniformados y 94 aeronaves vigilarán el desarrollo de la jornada electoral el domingo, 31 de mayo.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
08:56 p. m.
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La Policía Nacional avanza a contrarreloj, en una compleja operación terrestre, para garantizar que los elementos de votación lleguen hasta el último rincón de Colombia, antes del 31 de mayo, día en el que se va a realizar la primera vuelta presidencial.

De momento, el balance institucional registra 18 extensas jornadas de transporte completadas a lo largo de 128 rutas logísticas. Este esfuerzo asegura el acompañamiento, la custodia y la protección de los tarjetones que estarán en los 13.489 puestos de votación habilitados en ciudades, cascos urbanos y áreas rurales.

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94 aeronaves y más de 400.000 hombres y mujeres vigilarán el desarrollo de las elecciones:

De manera simultánea, una imponente flota de 94 aeronaves tripuladas y no tripuladas surcará el espacio aéreo colombiano para vigilar, monitorear y reaccionar de forma inmediata ante cualquier amenaza, con un enfoque especial en neutralizar los riesgos derivados del uso no autorizado de drones.

Dicha estrategia complementa el despliegue de 408.000 miembros de la fuerza pública que deberán estar completamente asentados en sus posiciones de control, 24 horas antes a que abran las urnas, el domingo 31 de mayo a las 8:00 de la mañana.

El gigantesco dispositivo de seguridad militar es el resultado de más de un año de planeación bajo el amparo del denominado Plan Democracia, una iniciativa diseñada institucionalmente para blindar los comicios presidenciales.

Para logarlo, los mandos oficiales ya tienen en terreno a 120.000 policías en coordinación con 228.000 uniformados pertenecientes a la Armada, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, que custodian los puntos neurálgicos del mapa electoral.

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Autoridades invitan a denunciar cualquier irregularidad en la línea 157:

Dentro de la planeación estratégica, las autoridades han puesto la lupa sobre territorios específicos con antecedentes de vulnerabilidad. Un despliegue especial de la Fuerza Pública se concentrará en Arauca, Norte de Santander y Cauca. Asimismo, se fijó una vigilancia prioritaria sobre 38 municipios de los departamentos de Antioquia, Tolima y Cauca, con el objetivo de contener y prevenir tempranamente eventuales alteraciones al orden público.

La magnitud de este aparato de seguridad responde al volumen de votantes convocados para la jornada del domingo 31 de mayo. El censo oficial advierte que un total de 40.007.312 ciudadanos están facultados para ejercer su derecho al voto dentro del territorio nacional, a los que se suman 1.414.661 colombianos inscritos para sufragar desde el exterior.

Frente a este escenario, las autoridades hicieron un llamado abierto a la ciudadanía para que defiendan la transparencia de la jornada electoral e instaron a la población a reportar cualquier irregularidad, coacción o posible delito que atente contra el voto libre, a través de la línea telefónica 157.

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