No solo habrá ley seca: estas son las otras restricciones que regirán durante las elecciones

El país se prepara para una nueva jornada electoral presidencial este domingo 31 de mayo, cuando millones de ciudadanos acudirán a las urnas para participar en la primera vuelta.

Aunque una de las medidas más conocidas es la ley seca, las autoridades advirtieron que no será la única restricción que estará vigente durante el fin de semana electoral.

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En diferentes ciudades del país se implementarán controles especiales relacionados con movilidad, seguridad, eventos masivos y vigilancia institucional para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, las 32 ciudades capitales concentran más de 18,2 millones de votantes habilitados y más de 52.000 mesas de votación, por lo que se desplegará un amplio operativo de coordinación entre autoridades civiles, electorales y de seguridad.

¿Qué restricciones habrá además de la ley seca?

Además de la prohibición para vender y consumir bebidas alcohólicas, las autoridades locales podrán adoptar medidas complementarias dependiendo de las condiciones de seguridad de cada territorio.

Entre las disposiciones que podrían aplicarse están las restricciones a la circulación de vehículos, motocicletas y parrilleros, medidas que suelen implementarse para facilitar los controles de seguridad y prevenir alteraciones del orden público.

Asimismo, los alcaldes tendrán la facultad de suspender eventos masivos y actividades recreativas que puedan interferir con el desarrollo de la jornada electoral.

¿Podrían decretarse toques de queda?

Sí. Según lo informado por Asocapitales, las administraciones municipales podrán implementar toques de queda si consideran que las condiciones de seguridad así lo requieren.

Aunque esta medida no ha sido anunciada de manera general para todas las ciudades, las autoridades locales mantienen la posibilidad de aplicarla de forma preventiva en aquellos lugares donde se identifiquen riesgos para el orden público.

¿Qué pasará con el porte de armas?

Otra de las medidas que continuará vigente durante las elecciones será la suspensión del porte de armas.

La restricción hace parte de las disposiciones adoptadas por el Ejército Nacional dentro del denominado Plan Democracia 2026, estrategia diseñada para garantizar la seguridad durante el proceso electoral.

¿Qué estará prohibido durante la jornada electoral?

Durante las votaciones también regirán varias prohibiciones orientadas a proteger la transparencia del proceso democrático.

Entre ellas se encuentra la prohibición total de propaganda política en medios de comunicación y espacios públicos durante la jornada electoral.

Igualmente, estará prohibido el uso de recursos públicos con fines electorales y se mantendrán vigentes las restricciones establecidas en la Ley de Garantías.

A esto se suma la obligación de mantener la neutralidad institucional por parte de las entidades públicas.

¿Qué pasará con el transporte y la movilidad?

Las administraciones territoriales también deberán garantizar condiciones adecuadas de movilidad para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

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Por esta razón, se buscará asegurar el funcionamiento de los sistemas de transporte durante toda la jornada electoral y se mantendrán operativos especiales para evitar inconvenientes en los desplazamientos de los votantes.

¿Qué recomiendan las autoridades a los ciudadanos?

Finalmente, Asocapitales hizo un llamado a los ciudadanos para consultar permanentemente los canales oficiales de alcaldías, autoridades electorales y organismos de seguridad, ya que algunas medidas pueden variar dependiendo de cada ciudad.

La entidad invitó a los colombianos a participar de manera libre, informada y responsable en una jornada que estará acompañada por controles especiales destinados a garantizar la seguridad, la transparencia y el normal desarrollo de las elecciones.