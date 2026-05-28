Hallan a tigrillo deambulando en jardín infantil de Suba, Bogotá: habría sido víctima de tráfico ilegal

La presencia inesperada de un felino silvestre en un jardín infantil de la localidad de Suba encendió las alarmas de las autoridades en Bogotá.

El animal fue avistado en la mañana del martes 26 de mayo dentro del patio de una institución infantil, en una zona residencial de la capital.

Tras el reporte ciudadano, la Secretaría Distrital de Ambiente activó un operativo especializado para rescatar al animal sin poner en riesgo ni al felino ni a la comunidad.

Según las primeras valoraciones, el ejemplar sería un ocelote juvenil, también conocido como tigrillo, una especie que no habita de forma natural en Bogotá ni en regiones cercanas a la ciudad.

Hallan a tigrillo en jardín infantil de Suba, Bogotá

El felino fue visto inicialmente dentro del patio de un jardín infantil ubicado en la localidad de Suba.

Tras recibir el aviso, la Secretaría Distrital de Ambiente puso en marcha el protocolo de rescate de fauna silvestre con apoyo de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional y la ONG Panthera Colombia.

El operativo incluyó la participación de 17 profesionales especializados y se extendió durante más de 16 horas.

¿Cómo lograron rescatar al animal?

Las autoridades establecieron una zona segura para evitar que el felino escapara o resultara herido. Además, implementaron un plan técnico que incluyó equipos especializados para el manejo de grandes felinos y el uso de cebos preparados para atraerlo de manera segura.

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Finalmente, el animal fue recuperado sobre las 4:00 de la madrugada del miércoles 27 de mayo sin causarle daño.

Posteriormente fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde actualmente recibe atención veterinaria permanente y permanece bajo observación especializada.

¿Qué hacía el tigrillo en un jardín infantil?

De acuerdo con la valoración preliminar realizada por las autoridades, el animal presentó comportamientos poco habituales para un felino silvestre.

Durante el operativo y en varios registros de video, el tigrillo mostró una actitud tranquila y poco evasiva frente a la presencia humana, características que, según expertos, podrían estar asociadas a procesos de amansamiento.

Además, las autoridades recordaron que esta especie no pertenece a ecosistemas cercanos a Bogotá, por lo que se sospecha que habría sido extraída ilegalmente de otra región del país.

Actualmente, especialistas adelantan estudios para confirmar exactamente la especie, determinar su edad, evaluar su estado de salud e identificar de qué zona pudo haber sido sacado.

¿Qué consecuencias tiene el tráfico ilegal de fauna?

La Alcaldía de Bogotá informó que, con corte a abril de 2026, han sido recuperados 12.835 animales vivos en la ciudad.

De ese total, 1.270 ejemplares fueron víctimas de tráfico ilegal, provenientes de departamentos como Bolívar, Cesar, Magdalena, Cundinamarca, Meta, Tolima y Atlántico.

Las autoridades advirtieron que la extracción de animales silvestres para convertirlos en mascotas o comercializar partes de sus cuerpos pone en grave riesgo la supervivencia de las especies y afecta el equilibrio de los ecosistemas.

Asimismo, de acuerdo con el Código Penal colombiano, las personas involucradas en tráfico ilegal de fauna silvestre podrían enfrentar penas de hasta 11 años de prisión y multas que alcanzarían los 76.000 millones de pesos.