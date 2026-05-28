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Identificaron el cuerpo de la mujer hallada envuelta en plástico frente a estación del MIO en Cali

Su cuerpo fue encontrado envuelto en plástico negro y cartón frente a una estación del MIO en el norte de Cali.

Identifican cuerpo de mujer hallado en Cali
Foto: Archivo Noticias RCN / Personería

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
09:45 p. m.
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En Cali, las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo hallado dentro de un costal en el sector de La Rivera, en el norte de la capital vallecaucana.

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La víctima fue identificada como Marcela Gómez Sepúlveda, una joven de 26 años que llevaba desaparecida desde el pasado 21 de mayo.

¿Cómo desapareció la mujer hallada envuelta en plástico en Cali?

Según la información conocida hasta ahora, Marcela Gómez Sepúlveda salió de su vivienda, ubicada en el barrio Los Álamos, sobre las 10:58 de la noche del pasado 21 de mayo.

Desde ese momento, sus familiares no volvieron a tener noticias de ella, situación que alertó a sus seres queridos, pues, de acuerdo con su padre, no era normal que permaneciera tantos días sin comunicarse.

La desaparición de la joven fue reportada ante las autoridades mientras su familia adelantaba una intensa búsqueda para tratar de ubicarla.

¿Cómo fue hallado el cuerpo en el norte de Cali?

El hallazgo ocurrió en la mañana del lunes 25 de mayo frente a una estación del sistema MIO, en el sector de La Rivera cuando operarios de aseo que realizaban labores en la zona encontraron un costal abandonado y, al inspeccionarlo, descubrieron que en su interior había un cuerpo.

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Según la información entregada, el cadáver estaba envuelto en plástico negro y cartón antes de ser empacado dentro del costal.

Posteriormente, las autoridades adelantaron las labores de identificación y confirmaron que se trataba de Marcela Gómez Sepúlveda.

¿Qué dijeron los habitantes del sector?

Residentes de la zona aseguraron que horas antes del hallazgo observaron a dos hombres abandonar el bulto en el lugar y posteriormente huir en un vehículo particular.

Ese testimonio ahora hace parte de las investigaciones que buscan esclarecer qué ocurrió con la joven y quiénes serían los responsables del crimen.

Por su parte, Giovanny Gómez, padre de la víctima, aseguró que la desaparición de su hija fue extraña desde el primer momento.

Es algo muy extraño, porque ella nunca desaparecía o se ausentaba tantos días de la casa. En el estado en el que se encontró. Mi hija fue un crimen. Fue un asesinato brutal.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que el caso sea investigado a profundidad y no quede en la impunidad.

Paralelamente, la Personería Distrital de Santiago de Cali manifestó su solidaridad con la familia y rechazó de manera contundente el asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda.

La entidad pidió que las investigaciones avancen con rapidez, rigor y total transparencia para esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y garantizar justicia para la víctima y sus familiares.

Asimismo, reiteró que la violencia contra las mujeres no puede ser normalizada ni tolerada.

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Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar qué ocurrió con Marcela Gómez Sepúlveda después de salir de su vivienda y quiénes estarían detrás de este macabro crimen.

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