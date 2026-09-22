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Animales afectados por incendio en Villa de Leyva: su ecosistema podría tardar 20 años en recuperarse

Un equipo de Corpoboyacá ya se encuentra en la zona afectada.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
09:35 a. m.
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Aunque se encuentra controlado en un 75%, el incendio iniciado el sábado en el cerro San Marcos de Villa de Leyva alcanzó el santuario de Flora y Fauna de Iguaque.

Según el último balance, 1.200 hectáreas se han visto afectadas, de las cuales, 715 se encuentran en las montañas del santuario, en el que nace el agua que consumen cerca de 50.000 familias de Arcabuco, Villa de Leyva y Chíquiza.

La emergencia podría afectar su suministro del líquido vital en el futuro y amenaza, en la actualidad, a miles de animales que quedaron atrapados, en medio del fuego.

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Corpoboyacá trabaja en la atención de animales afectados por el incendio:

Bajo el lema de “Toda vida cuenta”, profesionales de Corpoboyacá se encuentran en la zona de emergencia, trabajando en la atención de fauna silvestre. Según Antonio Barrera, funcionario de la entidad:

“Procedimos a hacer recorridos diagnósticos para identificar si hay fauna afectada que podamos atender. Seguiremos acá, atendiendo y brindando el apoyo que requiere nuestra fauna silvestre”. Su compañero, el profesional de fauna silvestre, Javier Rojas indicó que:

“La Corporación Autónoma Regional de Boyacá estableció un punto de atención y valoración de nuestra fauna silvestre afectada por este voraz incendio en el municipio de Villa de Leyva”. E hizo un llamado a la comunidad: “Le pedimos a la comunidad y población en general que, de llegar a encontrar a un animalito enfermo que necesite nuestra ayuda, se comuniquen a la línea 321 950 77 50”.

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Ecosistema afectado por el incendio en Villa de Leyva podría tardar hasta 20 años en recuperarse:

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió que, “en el 2003 se registró un incendio en el que fueron quemadas casi 900 hectáreas. Fue un incendio de gran complejidad y, hoy, 23 años después, no se ha terminado de recuperar el ecosistema y ya no se recuperó, porque mucho de lo que se vio afectado en el año 2003, se vuelve a ver afectado hoy”.

El martes a primera hora, aeronaves sobrevolaban la zona para determinar cómo avanza el incendio y qué tanto ha afectado la capa vegetal de las montañas.

Como en Boyacá, los incendios forestales mantienen bajo alerta a los departamentos del Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Caldas, Huila y Norte de Santander.

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