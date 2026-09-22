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Creador de contenido de Colombia murió en grave accidente de tránsito: esto ocurrió

El creador de contenido iba viajando hacia Cartagena en su moto. ¿Qué han reportado las autoridades?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 22 de 2026
10:28 a. m.
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En la madrugada del 21 de septiembre de 2026, se confirmó la muerte de un creador de contenido del departamento de Bolívar.

Se trata de Luis Alfredo Bertel Arrieta, que era conocido en las redes sociales como 'El Flojazo' y tenía tan solo 22 años.

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Este joven era oriundo de San Juan Nepomuceno y, principalmente, acumulaba gran parte de sus seguidores en Facebook. Además, acostumbraba a publicar contenido de humor y de su vida cotidiana.

¿Qué se sabe de la muerte de 'El Flojazo', el creador de contenido de Colombia que murió en un accidente de tránsito?

De acuerdo con lo que han conocido las autoridades que atendieron el siniestro, Luis Alfredo Bertel se subió a su moto para viajar desde San Juan Nepomuceno hasta Cartagena.

Sin embargo, en el tramo entre Carreto y La Cruz del Viso, chocó de frente contra un vehículo y, a raíz del fuerte impacto, perdió la vida de inmediato.

Mientras tanto, el conductor del automóvil no resultó herido, pero su acompañante sí tuvo que ser trasladada a un centro asistencial cercano.

En medio de esa coyuntura, las autoridades continúan recopilando el material probatorio correspondiente para esclarecer el hecho.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de 'El Flojazo' tras su muerte en un accidente de tránsito

Después de que las autoridades confirmaron que el creador de contenido conocido como 'El Flojazo' se había accidentado y perdido la vida, los internautas escribieron múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

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"Qué triste noticia", "Dios mío, no lo puedo creer", "paz en su tumba", "fortaleza para su familia", "Dios lo tenga en su gloria", "era un gran muchacho", "vuela alto, amigo", "me divertí bastante con su contenido" y "cuánto lo siento", han sido algunas de las reacciones.

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