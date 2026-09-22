“Ya no más”: papá de niña asesinada por las disidencias en Catatumbo pide que se acabe la violencia

Hay luto por el asesinato de Mónica Lizeth Beltrán, la joven de 13 años que había sido reclutada hace cinco meses por las disidencias de las Farc. Fue el Frente 33 del grupo armado el que acabó con su vida en la región del Catatumbo.

El reclutamiento es uno de los peores crímenes en el país y muestra de ello son las cifras que recoge la Defensoría del Pueblo. Entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2026, hubo 113 casos de esta índole. Yendo más atrás, en 2024 y 2025; se registraron 686 y 435, respectivamente.

¿Cuántos niños son reclutados por los grupos armados?

Noticias RCN habló con Ramón Darío Beltrán, quien contó cómo fue el momento en el que se enteró del asesinato de su hija. Fue a las 5:40 p.m. aproximadamente y por vía teléfono le dieron la trágica noticia.

Dos horas después, le enviaron una fotografía del cuerpo. Un año atrás, él había perdido a su esposa, por lo que solo le quedaba la pequeña Mónica, a quien describió como una niña llena de vida y con sueños de estudiar para salir adelante.

El mensaje al presidente De la Espriella

“Ya no más, lo que ellos piensan es erróneo. Dejen las armas con el diálogo o la paz. Con hechos, sí; con muerte no se va a ganar nada y mucho menos con niños. Ellos no tienen nada que ver”, este fue el mensaje de Ramón a los grupos armados.

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El papá también le hizo un pedido al presidente Abelardo de la Espriella: “Quiero que mire con su valentía y carácter, la seguridad mía, de mi familia y del Catatumbo. Le pido que los otros niños como mi hija no terminen muertos”.

La región del Catatumbo es una de las más azotadas del país por causa del conflicto de grupos armados. Aparte de las disidencias de las Farc, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional.