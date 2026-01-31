Bogotá: muchas capturas, pocas condenas y un déficit de 7.000 policías

La fotografía de la seguridad en Bogotá tiene un contraste incómodo: la Policía captura, pero el sistema no retiene. En 2025 se registraron 29.000 capturas en flagrancia, sin embargo solo el 6% terminó con medida de aseguramiento. El dato, revelado por el comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, ayuda a explicar por qué delitos cotidianos como el hurto siguen repitiéndose en las mismas zonas y con los mismos métodos.

El oficial subraya que no existe un grupo criminal que controle toda la ciudad. Bogotá funciona por “micromapas” del delito: cada localidad tiene estructuras distintas que se adaptan a la presión policial y se mueven cuando aumentan los controles. A eso se suma la mutación de los modos operandi, con prácticas que antes no eran comunes en la capital y que hoy elevan la percepción de riesgo en el transporte público y en corredores comerciales.

Números que no cuadran

El hurto sigue siendo el delito que más golpea al ciudadano. En TransMilenio, por ejemplo, el cosquilleo encabeza los reportes y, en muchos casos, no deja antecedentes ni genera privación de la libertad. La ecuación es simple: si no hay violencia, el capturado suele salir en pocas horas. El resultado es reincidencia.

En delitos más complejos, como el paseo millonario, la Policía reporta resultados puntuales: 52 capturados, de los cuales 47 sí recibieron medida de aseguramiento. Pero incluso ahí el fenómeno es móvil: cuando se refuerza un sector (como el entorno de la calle 85), la modalidad se desplaza a otras zonas.

Sobre la presencia de organizaciones, el mando policial descarta estructuras armadas tradicionales como ELN o Clan del Golfo en la ciudad, pero confirma que el Tren de Aragua tiene incidencia en cuatro localidades, al igual que Los Mesa, enfocados en el microtráfico. No es control territorial total, es fragmentación del delito con impactos muy localizados.

Menos policías de los que la ciudad necesita

El otro gran número es el del pie de fuerza. Bogotá cuenta hoy con 16.800 policías, pero, según estándares internacionales, harían falta entre 6.000 y 7.000 más para cubrir de manera adecuada una ciudad de este tamaño y complejidad. A esa brecha se suma que buena parte del personal debe destinarse a servicios no policiales: acompañamiento a protestas, eventos masivos, partidos de fútbol y esquemas de protección.

El general Cristancho insiste en que no todo es policía. Factores como la intolerancia, la baja cultura ciudadana y, sobre todo, la falta de denuncia también inflan la cifra negra del delito y dificultan la judicialización. Sin denuncias sólidas, los procesos se caen y la estadística vuelve al punto de partida: capturas altas, sanciones bajas.

En síntesis, Bogotá enfrenta un problema de efectividad del sistema más que de acción policial pura. Los números muestran esfuerzo operativo, pero también un cuello de botella judicial y un déficit estructural de personal. Mientras esa ecuación no cambie, la ciudad seguirá viendo cómo muchos delincuentes entran por una puerta y salen por la otra.