CANAL RCN
Colombia

Sicarios asesinaron a hombre que estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia: lo acribillaron en la calle

La víctima estaba visitando a su familia en San Gil.

Sicarios asesinaron a uno de los más buscados en Antioquia
Foto: Noticias RCN

Valentina Bernal

enero 31 de 2026
06:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un ataque sicarial se registró en el municipio de San Gil, en Santander. En plena vía pública, un hombre de 32 años fue asesinado a tiros por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta.

Mujer asesinó a tiros a su esposo frente a su propio hijo en Antioquia: llamada al 123 destapó la tragedia
RELACIONADO

Mujer asesinó a tiros a su esposo frente a su propio hijo en Antioquia: llamada al 123 destapó la tragedia

Con el paso de las horas, se conoció que la víctima había sido incluida en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia.

Sicarios asesinaron a un hombre mientras visitaba a su familia en San Gil

La víctima fue identificada como Miguel Suescún Rodríguez, un hombre de 32 años que, de acuerdo con la información conocida, se encontraba en el municipio de San Gil visitando a su familia.

El asesinato ocurrió en una calle del barrio Villa Laura, hasta donde llegaron varios hombres armados a bordo de una motocicleta.

Según lo establecido por las autoridades, los sicarios descendieron del vehículo, dispararon contra Suescún Rodríguez y huyeron rápidamente del lugar, dejando el cuerpo tendido en plena vía pública. El ataque fue directo y no dio oportunidad de reacción a la víctima.

Hombre asesinado en San Gil estaba en el cartel de los más buscados en Antioquia

Tras el homicidio, la Policía inició las labores investigativas correspondientes para esclarecer lo sucedido.

La hipótesis que rodea la caída del avión de Satena: esto es lo que pudo pasar minutos antes del impacto
RELACIONADO

La hipótesis que rodea la caída del avión de Satena: esto es lo que pudo pasar minutos antes del impacto

En medio de estas indagaciones, se confirmó que Miguel Suescún Rodríguez había sido agregado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá desde el año 2024, información que ahora toma relevancia dentro del proceso judicial que busca establecer los responsables del crimen.

Ante la gravedad de los hechos, la Alcaldía de San Gil emitió un comunicado oficial en el que rechazó los actos de violencia registrados recientemente en el municipio.

En el pronunciamiento, la administración municipal informó que las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos ocurridos en la noche del viernes.

Asimismo, confirmó que, de acuerdo con la información preliminar, la víctima era un hombre de 32 años de edad, oriundo de Bucaramanga, que se encontraba en San Gil visitando a un familiar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Gigantesco operativo dejó al descubierto a redes del robo de vehículos en el país: esto fue lo que hallaron

Gustavo Petro

¿Tutela al presidente Petro por hablar de Jesucristo? Esto se sabe

Lluvias En Colombia

¿Hasta cuándo lloverá en Colombia? Esto dice el Ideam sobre intensas lluvias de enero

Otras Noticias

Atlético Nacional

¡GOLAZO de Atlético Nacional vs. Inter Miami! Vea el VIDEO

Juan Manuel Rengifo abrió el marcador tras un magistral remate de media distancia.

Yeison Jiménez

Este es el LINK OFICIAL para ver el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

El concierto ya empezó con la participación de artistas emblemáticos como Jhon Alex Castaño.

Estados Unidos

Encargada de negocios de los Estados Unidos llega a Venezuela para liderar el relanzamiento de las relaciones entre ambos países

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 31 de enero de 2026

Medio ambiente

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión