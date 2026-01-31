Sicarios asesinaron a hombre que estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia: lo acribillaron en la calle

Un ataque sicarial se registró en el municipio de San Gil, en Santander. En plena vía pública, un hombre de 32 años fue asesinado a tiros por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta.

Con el paso de las horas, se conoció que la víctima había sido incluida en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia.

Sicarios asesinaron a un hombre mientras visitaba a su familia en San Gil

La víctima fue identificada como Miguel Suescún Rodríguez, un hombre de 32 años que, de acuerdo con la información conocida, se encontraba en el municipio de San Gil visitando a su familia.

El asesinato ocurrió en una calle del barrio Villa Laura, hasta donde llegaron varios hombres armados a bordo de una motocicleta.

Según lo establecido por las autoridades, los sicarios descendieron del vehículo, dispararon contra Suescún Rodríguez y huyeron rápidamente del lugar, dejando el cuerpo tendido en plena vía pública. El ataque fue directo y no dio oportunidad de reacción a la víctima.

Hombre asesinado en San Gil estaba en el cartel de los más buscados en Antioquia

Tras el homicidio, la Policía inició las labores investigativas correspondientes para esclarecer lo sucedido.

En medio de estas indagaciones, se confirmó que Miguel Suescún Rodríguez había sido agregado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá desde el año 2024, información que ahora toma relevancia dentro del proceso judicial que busca establecer los responsables del crimen.

Ante la gravedad de los hechos, la Alcaldía de San Gil emitió un comunicado oficial en el que rechazó los actos de violencia registrados recientemente en el municipio.

En el pronunciamiento, la administración municipal informó que las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos ocurridos en la noche del viernes.

Asimismo, confirmó que, de acuerdo con la información preliminar, la víctima era un hombre de 32 años de edad, oriundo de Bucaramanga, que se encontraba en San Gil visitando a un familiar.