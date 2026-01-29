Despliegan seguridad para los investigadores en el lugar del trágico accidente aéreo en Norte de Santander

La Brigada 30 del Ejército Nacional activó un despliegue militar integral en la zona rural donde se registró la caída de un avión de Satena que dejó 15 fallecidos.

La operación, que incluye apoyo del batallón de movilidad y maniobra junto con la aviación, busca asegurar el área y facilitar las labores de los organismos de socorro.

Los uniformados establecieron un perímetro de seguridad mediante operaciones aéreas y terrestres que permiten a los equipos de rescate trabajar en condiciones óptimas.

Según informaron fuentes militares, el acompañamiento se extenderá el tiempo que sea necesario hasta completar las labores de rescate y atención de la emergencia.

Despliegan seguridad para atender emergencia aérea de Satena

El planeamiento militar implementado contempló diversos aspectos estratégicos antes del despliegue. Las autoridades realizaron una verificación exhaustiva de puntos críticos en la geografía del área, considerando las características del terreno rural donde ocurrió el siniestro.

La identificación de posibles amenazas constituyó otro elemento fundamental del protocolo de seguridad.

Los equipos militares evaluaron los riesgos presentes en la zona para garantizar la integridad tanto del personal de rescate como de los propios uniformados desplegados en el operativo.

La disponibilidad de tropas cercanas fue verificada como parte del procedimiento estándar, asegurando una respuesta rápida y eficiente ante la emergencia. Esta coordinación logística permitió la movilización inmediata de efectivos hacia el punto exacto del accidente.

Socorristas continúan en el punto exacto de la tragedia aérea

Los organismos de socorro continúan sus labores en el área bajo la protección y acompañamiento de las fuerzas militares.

La coordinación interinstitucional entre el Ejército y las entidades de emergencia busca optimizar los tiempos de respuesta y la efectividad de las operaciones de rescate.

El operativo evidencia la capacidad de reacción de las fuerzas armadas colombianas ante emergencias civiles, desplegando recursos humanos y tecnológicos para garantizar condiciones de seguridad en escenarios complejos que requieren intervención inmediata y sostenida.