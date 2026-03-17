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En la mira de la SIC la Catedral de Sal de Zipaquirá por presuntas irregularidades en costo de entradas

La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación por presuntas ventas de entradas obligadas a adquirir paquetes con servicios adicionales para poder ingresar.

En la mira la Catedral de Sal de Zipaquirá por presunto cobro obligatorio de servicios adicionales
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
08:36 a. m.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa contra la empresa encargada de la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los destinos turísticos más representativos del país, por posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con la forma en que se comercializa el ingreso.

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Se busca determinar si la administración estaría incurriendo en lo que se conoce como “ventas atadas”, que consiste en obligar al consumidor a adquirir productos o servicios adicionales como condición para acceder.

En este caso, la investigación se centra en la presunta obligación de comprar paquetes integrales, denominados “pasaportes”, que incluyen diversos servicios adicionales, sin permitir la adquisición única del tiquete de entrada al templo.

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Los paquetes “obligatorios” y servicios adicionales en las entradas a la Catedral de Sal

De acuerdo con la información recopilada por la SIC, los visitantes que desean ingresar a la Catedral de Sal no tendrían la posibilidad de pagar únicamente por el acceso, sino que estarían obligados a adquirir un paquete que incluye otros servicios adicionales:

  • Visitas guiadas dentro del templo
  • Acceso a internet
  • Ingreso a la Casa Museo Quevedo Zornoza
  • Entrada al Museo Arqueológico de Zipaquirá
  • Transporte en tren para la salida

La imposibilidad de separar estos servicios del tiquete de ingreso constituye el eje central de la investigación, ya que podría configurar un presunto abuso de posición de dominio por parte de la empresa administradora.

Según la SIC, este modelo de comercialización podría estar limitando la libertad de elección de los consumidores, al imponerles la compra de servicios que no necesariamente desean o requieren para su visita.

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La SIC le puso la lupa a la Catedral de Sal de Zipaquirá

En el marco de la investigación, la SIC ha realizado diversas actuaciones, entre ellas requerimientos de información a la empresa investigada, visitas administrativas en terreno y la toma de declaraciones a posibles implicados.

Con la apertura formal del proceso, la empresa administradora contará con las garantías de defensa, lo que incluye la posibilidad de presentar descargos, aportar pruebas y ofrecer compromisos que permitan resolver la situación.

El resultado de esta investigación será determinante para establecer si el modelo de comercialización del acceso a la Catedral de Sal se ajusta a las normas de competencia o si, por el contrario, vulnera el derecho de los visitantes a elegir libremente los servicios que desean adquirir.

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