Bogotá radicará proyecto para financiar la modernización del alumbrado público

La Secretaría Distrital de Hacienda presentará ante el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo que busca obtener recursos para modernizar el alumbrado público de la ciudad mediante una sobretasa al impuesto predial.

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Presentan proyecto que busca modernizar el alumbrado público de Bogotá

Según el documento, la propuesta hace parte de una estrategia impulsada por la Administración Distrital para fortalecer la infraestructura tecnológica de la capital.

Según el Distrito, el objetivo es transformar el actual sistema de iluminación en una red inteligente capaz de integrar tecnologías para mejorar la seguridad, la movilidad, la conectividad y la gestión de emergencias en Bogotá.

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, aseguró que “la meta central de este proyecto es acelerar la transformación de la ciudad hacia un modelo de ciudad inteligente (…) impulsará la atracción de inversiones, fortalecerá sectores estratégicos, consolidará el aeropuerto como un nodo de desarrollo y simplificará procesos para hacer de Bogotá una ciudad más competitiva”.

La iniciativa propone crear una base técnica, institucional y financiera para renovar el alumbrado público mediante la instalación de luminarias 100 % LED, herramientas de telegestión, entre otros, que permitiría incorporar nuevos servicios tecnológicos a la infraestructura urbana.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este modelo facilitaría la implementación de sistemas para monitorear inundaciones e incendios, mejorar la vigilancia mediante cámaras conectadas y optimizar la gestión de la infraestructura pública.

Para financiar el proyecto, el Distrito plantea crear una sobretasa al impuesto predial con tarifas diferenciadas según el tipo y las características de cada inmueble.

La propuesta contempla también que las viviendas y pequeños comercios de los estratos 1, 2 y 3 queden exentos de este cobro. En el caso de los predios que sí estarían obligados a pagar la contribución.

Así sería la sobretasa al predial para financiar el alumbrado inteligente

En el caso de los predios que sí estarían obligados a pagar la contribución, los valores promedio estimados serían, para estrato 4: alrededor de $11.000 mensuales; para estrato 5: cerca de $19.000 mensuales; para estrato 6: aproximadamente $29.000 mensuales y predios comerciales: un promedio de $67.000 al mes.

La iniciativa iniciará ahora su trámite en el Concejo de Bogotá, donde deberá ser discutida y aprobada antes de entrar en vigencia.