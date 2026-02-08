Bogotá habilita 12.000 cupos para esterilización gratuita de mascotas en agosto de 2026

Por el cumpleaños número 488 de Bogotá, la Alcaldía, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilitó 12.000 cupos para la esterilización gratuita de perros y gatos, en agosto de 2026.

Durante algunas de las jornadas programadas funcionarán mediante agendamiento, a través del sitio web del IDPYBA, en la opción ‘Solicitar turnos’.

Las esterilizaciones gratuitas forman parte del programa 'Corta a Tiempo' con el que la ciudad plantea una estrategia integral para evitar el abandono animal y la sobrepoblación de perros y gatos.

RELACIONADO Bogotá habilita la inscripción de animales en condición de calle a plataforma virtual del IDPYBA

¿Dónde se realizarán las jornadas de esterilización en Bogotá?

Las esterilizaciones gratuitas seguirán realizándose en el punto del IDPYBA ubicado en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) en el sector de El Muelle, de la localidad de Engativá (carrera 106A No. 67-02).

Además, la ciudad ha programado jornadas móviles para visitar distintos sectores en las localidades “de Fontibón, Suba, Bosa, Usaquén, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Usme, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Sumapaz y Barrios Unidos”.

El 1 de agosto visitarán la plazoleta Altos de la Cruz, en la localidad de Ciudad Bolívar; el 3 de agosto, el sector de Villa Emilia, en la localidad de Kennedy, el parque República de Canadá, en la localidad de San Cristóbal, y el sector de La Gaitana, en la localidad de Suba; el 4 de agosto, el sector la Gloria, cerca del parque principal; el 6 de agosto, el parque El Recodo, en la localidad de Fontibón, y el 8 de agosto, el parque Salón Comunal Bilbao, en la localidad de Suba.

RELACIONADO Director del IDPYBA afirmó haber encontrado negligencia dentro de la institución

Requisitos para inscribir a su mascota en las jornadas de esterilización gratuita de Bogotá:

Para acceder a alguno de los 12.000 cupos de esterilización gratuita, los dueños de mascotas tendrán que presentarse en el punto fijo del IDPYBA o en los de jornadas móviles con su documento de identidad y un recibo que acredite que reside en estrato 1, 2 o 3.

Además, el animal debe encontrarse en un estado óptimo de salud y superar los cuatro meses. En el caso de los perros, deben ser entregados con collar y tirilla y en el caso de los gatos, en guacal o un contenedor seguro.